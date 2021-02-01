Вопрос читателя: какой будет продолжительность отпуска у работника с неполным рабочим временем?

Отвечает заведующая отделом профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп:

«В большинстве случаев работнику положено 28 календарных дней основного отпуска в год. Если у работника определена частичная или отсутствующая трудоспособность, то он получает 35 календарных дней отпуска в год. При этом не имеет значения, сколько часов человек работает в неделю или в месяц.

Основной отпуск зарабатывается пропорционально отработанному времени. Например, если основной отпуск у работника составляет 28 календарных дней и он частично занят, то за год ему все равно положено 28 календарных дней основного отпуска. Если человек отработал полгода, то ему положено 14 календарных дней основного отпуска.

Пример: человек работает три часа в неделю, его основной отпуск составляет 35 календарных дней, трудовые отношения были начаты 1 января и завершены 31 июля. Его основной отпуск рассчитывается следующим образом: 35 / 365 (календарных дней в году) × 212 (календарных дней с 1 января по 31 июля) = 20,33 календарных дня».