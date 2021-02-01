Пн, 1.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Вопрос читателя: какой будет продолжительность отпуска у работника с неполным рабочим временем?
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Вопрос читателя: какой будет продолжительность отпуска у работника с неполным рабочим временем?

Уставшему человеку нужна пауза, нельзя напрягать себя и дальше без отпуска. ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Craig Robinson

«У меня определена частичная трудоспособность и я работаю 20 часов в день. В настоящий момент мы спорим с работодателем, какой отпуск мне положен — 35 календарных дней за год или только половина от 35? Сколько дней составляет основной отпуск при частичной занятости?» - интересуется читатель Postimees.

Отвечает заведующая отделом профилактики Трудовой инспекции Кайре Саареп:

«В большинстве случаев работнику положено 28 календарных дней основного отпуска в год. Если у работника определена частичная или отсутствующая трудоспособность, то он получает 35 календарных дней отпуска в год. При этом не имеет значения, сколько часов человек работает в неделю или в месяц.

Основной отпуск зарабатывается пропорционально отработанному времени. Например, если основной отпуск у работника составляет 28 календарных дней и он частично занят, то за год ему все равно положено 28 календарных дней основного отпуска. Если человек отработал полгода, то ему положено 14 календарных дней основного отпуска.

Пример: человек работает три часа в неделю, его основной отпуск составляет 35 календарных дней, трудовые отношения были начаты 1 января и завершены 31 июля. Его основной отпуск рассчитывается следующим образом: 35 / 365 (календарных дней в году) × 212 (календарных дней с 1 января по 31 июля) = 20,33 календарных дня».

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