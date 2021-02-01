Пн, 1.02.2021
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Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Авто/Техника
  • Концерн General Motors вслед за другими автопроизводителями объявил об отказе от производства машин с ДВС
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Концерн General Motors вслед за другими автопроизводителями объявил об отказе от производства машин с ДВС

(FILES) In this file photo line workers work on the chassis of full-size General Motors pickup trucks at the Flint Assembly plant on June 12, 2019 in Flint, Michigan. - General Motors reported on January 5, 2021 an annual drop in US auto sales despite a strong fourth quarter that reflected a surprisingly robust recovery from the disruption of Covid-19. The biggest US automaker cited continued consumer hunger for pickup trucks, sport utility vehicles and other large cars, enabling GM to score record average transaction prices in the fourth quarter and full year. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP) ФОТО: JEFF KOWALSKY/AFP

Американский автоконцерн General Motors объявил о намерении полностью отказаться от производства бензиновых и дизельных машин всех типов к 2035 году. Об этом сообщает Newsru со ссылкой на сайт GM.

В сообщении говорится, что уже к концу 2025 года 40% модельного ряда GM будут составлять полностью электрические автомобили. В течение следующих пяти лет концерн намерен инвестировать в развитие электрических и беспилотных машин 27 млрд долларов, на 7 млрд больше, чем планировалось ранее. Также компания продолжит работать над снижением уровня выбросов выпускаемых машин с двигателями внутреннего сгорания.

Реализация этих планов, а также перевод заводов GM на энергию из возобновляемых источников должны позволить концерну стать углеродного-нейтральным к 2040 году. Это означает, что выбросы углекислого газа автомобилями и предприятиями GM будут сведены к нулю.

Напомним, ранее похожие обязательства взяли на себя и другие автопроизводители. Так, компания Ford в июне 2020 года пообещала свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением о климате. Для достижения этой цели компания намерена сосредоточиться на ликвидации выбросов углекислого газа (CO2) автомобилями Ford, заводами, на которых они выпускаются, а также фабриками по производству комплектующих для машин Ford.

В декабре прошлого года семь крупнейших в Европе производителей грузовых машин договорились прекратить выпуск и продажи грузовиков с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году, на 10 лет раньше, чем планировалось. К соглашению присоединились компании Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford. Участники альянса обязались отказаться от традиционных машин с ДВС и сосредоточиться на создании электрогрузовиков с водородными элементами и батареями, а также на разработке экологически чистого топлива.

Власти ЕС и отдельных европейских стран намерены добиться существенного снижения вредных выбросов в атмосферу в ближайшие годы. Важным пунктом таких планов является запрет на продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Так, правительство Великобритании в ноябре приняло решение ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, в стране можно будет продавать до 2035 года.

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