В трех уездах центры семейных врачей начнут приглашать людей старше 80 лет на вакцинацию

«На сегодняшний день все сотрудники больниц, скорой помощи и центров семейных врачей больничной сети, запросившие вакцинацию, получили первую дозу вакцины. Сейчас идет вакцинация стоматологического персонала, начинается вакцинация врачей-специалистов и медсестер, работающих вне больничной сети, в том числе школьных медсестер, а вакцинация фармацевтов начнется во второй половине недели. Вакцинация будет продолжаться в домах призрения и домах особого попечения, и всем тем, кто ранее получил первую дозу вакцины, будет гарантирована вторая доза. В уездах с повышенным риском инфицирования в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа более крупные центры семейных врачей начнут приглашать на вакцинацию людей старше 80 лет, которые в силу своего преклонного возраста могут тяжело переносить COVID-19», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

«Семейные врачи начнут вакцинацию групп риска в соответствии с планом. Центры семейных врачей свяжутся с группами риска, чтобы договориться о времени вакцинации. Мы настоятельно рекомендуем тем, кто находится в группе риска, и кто получит приглашение, обязательно воспользоваться этой возможностью. Вакцина предназначена для людей, которые могут более тяжело переносить COVID-19. Хочу также подчеркнуть, что важно прийти в центр семейных врачей в оговоренное время, чтобы избежать возможной потери вакцины. Если человек заболеет, то ему необходимо об этом сообщить в центр семейных врачей, чтобы мы могли спланировать вакцинацию для другого пациента из группы риска», – сказала глава Союза семейных врачей Эстонии доктор Ле Валликиви.

20 января в центре семейных врачей Линнамыйза начался пилотный проект защитной вакцинации людей из группы риска. Центр семейных врачей Medicum в Ласнамяэ также начал вакцинацию. По словам главы отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн, пилотный проект, начатый в Линнамыйза, идет по графику, и теперь пришло время постепенно начать вакцинацию пациентов из группы риска и в других регионах Эстонии. «На этой неделе мы ждем заказы на вакцины от центров семейных врачей в трех уездах, и мы надеемся расширить круг вакцинированных настолько быстро, насколько это позволят поставки вакцины в Эстонию», – добавила Кюлли Фридеманн.

На прошлой неделе в Эстонии было проведено 12 623 вакцинации. В Эстонии с последней недели декабря за пять недель было проведено в общей сложности 38 594 вакцинации, из которых 10 408 человек были вакцинированы обеими дозами. Вчера в департамент здоровья поступило 1200 доз вакцины Moderna и 10 530 доз вакцины Pfizer/BioNTech. На этой неделе центрам семейных врачей выделят 4000 доз вакцины для вакцинации групп риска.

Поскольку количество вакцин, поступающих в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с государственной экспертной комиссией по иммунопрофилактике были определены группы риска, которые получат вакцину от COVID-19 в первую очередь:

медицинские работники, поскольку они подвергаются более высокому риску заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность системы здравоохранения;

работники и жители попечительских учреждений;

люди в возрасте 70 лет и старше и люди с определенными хроническими заболеваниями, для которых заболевание COVID-19 может протекать более тяжело;

поставщики жизненно важных услуг и работники передовой линии;

после вакцинации наиболее уязвимых групп планируется вакцинация всех жителей Эстонии.

На данный момент Эстония присоединилась к совместным с ЕС закупкам вакцины от COVID-19, заключив пять соглашений о предварительных закупках (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac), благодаря которым в Эстонии было заказано 3 477 726 доз вакцины. Правительство принципиально одобрило присоединение Эстонии к соглашениям о предварительных закупках всех семи производителей вакцин в рамках совместных закупок Европейского союза.

Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии здесь.

Часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 здесь.