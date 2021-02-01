Финские строительные фирмы: без эстонцев через месяц станет сложно

Финские строительные фирмы прогнозируют, что в первый месяц ограничений с организацией работы более-менее справятся, но если они будут продлены, придерживаться сроков станет очень сложно, пишет Iltalehti.

Закрытие границы в прошлую среду еще не оказало большого влияния на строительные работы, поскольку предприятия попросили иностранных работников хотя бы пока остаться в стране. Обычному продолжению работы помогает и то, что для строительных фирм это не новая ситуация: и весной прошлого года границы закрывали. И тогда большая часть зарубежных работников в первые недели ограничений оставались в Финляндии.

По словам вице-президента Финского союза строительных предприятий Кима Каскиаро, отзывы, полученные после весенних ограничений, показали, что многие люди посчитали нужным остаться в Финляндии и не прервали работу. По его оценке, каждый десятый строитель во всей Финляндии, а на юге страны даже каждый третий является иностранцем. Большая часть из них — эстонцы, но количество строителей из других стран неизвестно, поскольку многие предприятия используют субподрядчиков, о происхождении работников которых союз не знает.

По словам представителя одной из крупнейших в Финляндии строительных фирм YIT Юхана Хяккинена, на объектах этой фирмы 10-20 процентов строителей приехали из других стран. Он подтвердил, что без рабочих мигрантов работа начнет выходить из графиков.

Финны опасаются, что проблемы будут усугубляться вместе с продлением ограничений. Директор фирмы SRV Киммо Курк сказал, что длящиеся долго ограничения, конечно, будут оказывать на остающихся в стране иностранных работников, находящихся в разлуке с семьями, большую моральную нагрузку.

По словам Хяккянен, вероятнее всего нехватка рабочей силы начнет проявляться постепенно: «Месяц еще все будет хорошо, но после мы окажется перед неизвестность. Тогда нехватка рабочих рук явно начнет поднимать голову, поскольку на границе разрешают только покидать страну. Вероятнее всего, рабочая сила не исчезнет мгновенно, но начнет постепенно таять, поскольку у все большего количество людей возникает необходимость побывать дома».