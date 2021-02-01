Число прямых авиарейсов из Таллинна сократилось: в Берлин и Копенгаген уже не улететь

"В данный момент спрос на авиаперелеты все еще остается очень низким, но мы рады, что все крупные хабы - Амстердам, Франкфурт и Хельсинки - остаются открытыми, поэтому у людей, которым необходимо летать, такая возможность остается, а что касается рейсов в Берлин, Копенганген и Брюссель, то, думаю, во второй половине февраля они снова возобновятся", - сказал в понедельник коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.