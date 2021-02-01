Пн, 1.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Число прямых авиарейсов из Таллинна сократилось: в Берлин и Копенгаген уже не улететь

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

С 1 февраля из Таллиннского аэропорта открыто 9 международных направлений. Хотя по сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Берлин и Копенгаген, в календарь полетов вернулся Осло, пишет Rus.ERR.

"В данный момент спрос на авиаперелеты все еще остается очень низким, но мы рады, что все крупные хабы - Амстердам, Франкфурт и Хельсинки - остаются открытыми, поэтому у людей, которым необходимо летать, такая возможность остается, а что касается рейсов в Берлин, Копенганген и Брюссель, то, думаю, во второй половине февраля они снова возобновятся", - сказал в понедельник коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

По данным Таллиннского аэропорта, на этой неделе рейсы из Эстонии осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).

"Спрос на полеты Норвегию есть, поскольку там работают многие жители Эстонии. На этой неделе в Осло всего один рейс, на следующей их количество увеличится до двух", - прокомментировал Пяргмяэ.

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