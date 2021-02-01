Разбившие полицейские машины хулиганы получить 25 суток ареста

В ночь на пятницу полиция неоднократно получала вызовы из-за нарушения ночного покоя в одной из квартир дома на улице Кооли в Пярну, сообщил Департамент полиции и погранохраны. В первом случае отреагировавший на вызов патруль побеседовал с находившимися в квартире людьми, которые пообещали быть потише. Через некоторое время поступил новый вызов о шуме в той же квартире.

«Полицейские снова поговорили с находившимися в квартире людьми, и чтобы прекратить нарушение порядка, попросили двух самых шумных, пьяных и агрессивно настроенных мужчин уйти», - рассказал руководитель патруля Пярну Хенри Мурумаа.

Когда полицейские вернулись к припаркованным у дома автобусам они обнаружили, что у одного из них разбито окно, а у второго — боковое зеркало. У полиции были основания считать, что повредить машины могли только что ушедшие из квартиры люди, поэтому их начали искать в этом районе. И Центр тревоги получил согнал о том, что только что вышедшие из дома люди разбили полицейские машины.

Их нашли недалеко от дома и задержали: «Они вели себя агрессивно, не подчинялись распоряжениям полицейских, оказали сопротивление, поэтому при задержании пришлось применить силу».

22- и 24-летних мужчин доставили в отдел полиции и возбудили дело о проступке. Были просмотрены и бортовые камеры полицейских автомобилей, а также попавший на них момент хулиганства. Оба нарушителя приговорены Пярнуским уездным судом к 25 суткам ареста.

«Я скажу больше спасибо людям, которые, увидев как били машины, сразу позвонили по номеру 112. Работа полиции — помогать людям, и в эту ночь мы пришли на помощь людям, чтобы они могли спокойно спать. Однако оказалось, что эти мужчины ситуации не поняли и продолжили свои неразумные действия и после того, как ушли из квартиры. Теперь им придется подумать о своем поведении в арестной камере», - добавил Мурумаа.