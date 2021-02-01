Rimi планирует начать производство экологически чистой энергии

В частности, Rimi планирует начать производство возобновляемой энергии, например, путем установки солнечных панелей на крышах: «В настоящее время мы рассматриваем, где можно было бы установить солнечные панели и каковы будут затраты», - сообщила агентству BNS руководитель по социально ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс. По ее словам, предприятие закупает для зданий Rimi энергию из возобновляемых источников с очень низким содержанием CO2.

«Однако не все магазины Rimi расположены на наших собственных площадях, поэтому в арендованных помещениях мы не можем диктовать свои требования. В связи с этим, помимо обычной электроэнергии, Rimi также приобретает специальные сертификаты, подтверждающие, что электроэнергия, потребляемая в магазинах в арендованных помещениях, компенсируется производством возобновляемой энергии», - пояснила Батс.

Магазины Rimi Eesti Food AS относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB.

В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.