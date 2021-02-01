Второе рождение Dzintars: компания планирует нанять до сотни сотрудников

«Мы успешно сформировали команду управления, которая последние месяцы активно работала над тем, чтобы продукция Dzintars на полках магазинов оказалась уже в марте. При наращивании объемов производства нам понадобится дополнительный персонал. В ближайшее время мы планируем принять на работу еще 20 человек, и особо приглашаем присоединиться к команде новых специалистов-химиков», - отмечает руководитель H.A. Brieger Анастасия Удалова.

На данный момент в H.A. Brieger работает более сорока сотрудников, около половины из которых ранее работали на фабрике. Наняты также специалисты других латвийских производителей косметики.

«В команду H.A. Brieger входят специалисты, которые годами работали в старом производстве Dzintars. Это обеспечивает нам успешное наследование знаний и бесценное чувство уверенности, создаваемое опытом этих работников. Одновременно мы привлекаем выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов с энтузиазмом, новыми идеями и амбициями для разработки новых высококачественных продуктов вместе с руководителем производства Снежаной Гейере», - сказала Анастасия Удалова.

На ее взгляд, именно синергия опытных и молодых работников будет фактором, который позволит H.A. Brieger не только поддерживать исторический успех, но и достичь новых вершин.

«Мы чувствуем настоящее уважение к старым работникам и в пределах возможностей будем искать способы вернуть их к привычной профессии и месту работы, которые некоторые даже называют своим вторым домом», - поясняет Анастасия Удалова.

Как ранее сообщалось, H.A. Brieger в начале будет производить историческую продукцию Dzintars, постепенно создавая и предлагая новые косметические средства. Ожидается, что в марте потребители смогут приобрести средства ухода за телом Dzintars - бальзамы для губ, гель для душа, крема для тела и рук, а также жидкое мыло.