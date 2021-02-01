Пн, 1.02.2021
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  • Глава UFC не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в истории организации
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Глава UFC не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в истории организации

Хабиб Нурмагомедов. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт, беседуя с журналистом TMZ, назвал российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом на данный момент, пишет Newsru.

Отвечая на вопрос о величайшем бойце в истории, Дэйна Уайт сказал, что считает таковым американского полутяжа Джона Джонса, который провел на профессиональном ринге 28 боев (26 побед).

Президент UFC также отметил, что в 2021 году ждет прорыва от шведского спортсмена Хамзата Чимаева, одержавшего победы во всех девяти поединках.

32-летний Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах (29 побед). 24 октября после титульного боя с американцем Джастином Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры, а вскоре купил баранов и отказался возвращаться в октагон менее чем за 100 млн долларов.

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