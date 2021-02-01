Глава UFC не считает Нурмагомедова лучшим бойцом в истории организации

Отвечая на вопрос о величайшем бойце в истории, Дэйна Уайт сказал, что считает таковым американского полутяжа Джона Джонса, который провел на профессиональном ринге 28 боев (26 побед).

Президент UFC также отметил, что в 2021 году ждет прорыва от шведского спортсмена Хамзата Чимаева, одержавшего победы во всех девяти поединках.

32-летний Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах (29 побед). 24 октября после титульного боя с американцем Джастином Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры, а вскоре купил баранов и отказался возвращаться в октагон менее чем за 100 млн долларов.

Dana White Says Jon Jones Is Greatest UFC Fighter Ever https://t.co/gWtQedd2DU — TMZ (@TMZ) January 30, 2021