ЕС по-прежнему планирует до лета привить 70% взрослого населения
Еврокомиссия по-прежнему надеется привить 70% взрослого населения ЕС от Covid-19 к концу лета, заявила немецкому телеканалу ZDF президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия по-прежнему надеется привить 70% взрослого населения ЕС от Covid-19 к концу лета, заявила немецкому телеканалу ZDF президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, несмотря на проблемы с поставками вакцин и медленный процесс вакцинации, ЕС добился хорошего прогресса в реализации кампании о вакцинации.
Президент Еврокомиссии не стала сравнивать кампанию вакцинации в ЕС с аналогичными в США и Великобритании, заявив, что единственное соревнование, в котором участвует ЕС, - это соревнование с вирусом и временем.
На сегодняшний день в ЕС доставлено около 18 млн доз вакцины от Covid-19, и 12 миллионов человек получили как минимум одну вакцину.
"Это впечатляющая цифра для размеров Европейского союза. Мы добились значительного прогресса", - сказала Ляйен.
Она признала, что февраль и март будут трудными месяцами, но позже проблемы с поставками вакцины должны быть решены.
Поставки вакцин в ЕС задерживают производители AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, что ставит под угрозу цели ЕС по вакцинации.
Сокращение поставок на прошлой неделе вызвало острый спор между AstraZeneca и ЕС, который обвинил фармацевтическую компанию в несоблюдении условий договора.
Европейская комиссия в пятницу утвердила схему контроля за экспортом вакцин от Covid-19, производимых на заводах в ЕС. Это необходимо, чтобы обеспечить поставки странам ЕС.
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