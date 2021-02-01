Пн, 1.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Мужчины на мотосанях провалились под лед в заливе Вярска
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Мужчины на мотосанях провалились под лед в заливе Вярска

Лед. Иллюстративное фото. ФОТО: Lõuna päästekeskus

В воскресенье днем на заливе Вярска под лед провалились мужчины на мотосанях, технику спасти не удалось, пишет Rus.ERR.

В 14:15 спасателям сообщили, что трое мужчин катались по льду залива на мотосанях, двое из них провалились. Третьи сани удержались на льду, их владелец выбрался на берег. Оказавшимся в воде двум мужчинам также удалось выбраться на берег, их доставили греться в помещения команды спасателей Вярска. Из трех мотосаней спасателям удалось вывезти на берег только одни.

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