Мужчины на мотосанях провалились под лед в заливе Вярска

В 14:15 спасателям сообщили, что трое мужчин катались по льду залива на мотосанях, двое из них провалились. Третьи сани удержались на льду, их владелец выбрался на берег. Оказавшимся в воде двум мужчинам также удалось выбраться на берег, их доставили греться в помещения команды спасателей Вярска. Из трех мотосаней спасателям удалось вывезти на берег только одни.