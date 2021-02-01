Исследование ⟩ У жителей Эстонии снижается страх перед коронавирусом

Восприятие опасности было наиболее высоким в середине декабря, когда 75% людей оценили ситуацию как критическую. В первой половине января этот показатель упал до 66%, а по последнему опросу 57% людей считают ситуацию критической. В то же время увеличилось количество людей, которые считают, что острый кризис миновал, хотя по-прежнему важно сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности. В середине декабря таких людей было 9%, и теперь в конце января в три раза больше, то есть 27%. При этом 79% людей в возрасте от 75 лет и старше считают ситуацию критической, однако только 45% людей в возрасте от 25 до 49 лет ее таковой не воспринимают.

«В то же время люди говорят, что продолжают следовать мерам по предотвращению распространения вируса. Например, девять человек из десяти носят маски, и здесь нет никаких изменений», – сказал сказал руководитель исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну. По его словам, 70% жителей Эстонии помнят и соблюдают все правила, а 20% соблюдают большинство из правил. Существенной разницы, по сравнению с предыдущим опросом, нет.

«Снижение восприятия критичности ситуации вызывает беспокойство, поскольку существует риск того, что это однажды будет сопровождаться снижением соблюдения установленных мер по предотвращению распространения вируса. В то же время, так называемая кризисная усталость очень понятна и человечна. Радостно, что, например, ношение масок или мытье рук стало социальной нормой. Таким образом, небольшие усилия каждого человека приносят большой результат», – отметил член научного совета COVID-19, бихевиорист и психолог Андеро Уусберг.

Ужесточение мер поддерживают 39% респондентов, еще столько же поддерживают сохранение мер в их нынешнем виде. При этом 18% людей поддерживают смягчение мер. «Отношение к мерам напоминает начало октября, когда заболеваемость на сто тысяч жителей была в несколько раз ниже нынешнего уровня. В то же время, по сравнению с декабрем, удовлетворенность урегулированием ситуации возросла – 63% людей довольны или, скорее, удовлетворены урегулированием ситуации, что почти на десять процентных пунктов больше, чем в декабре», – добавил Вайке Вайну.

Интерес к поиску информации о распространении коронавируса несколько снизился. В ноябре и декабре 56% населения заявили, что они сознательно и регулярно ищут новости о коронавирусе, и сейчас эта цифра упала до 47%.

Экономическое положение семей за последние месяцы существенно не изменилось. 19% жителей считают, что их семейный доход достаточен для комфортной жизни, 56% справляются со своим текущим доходом, а 23% считают, что им сложно справляться с текущим доходом. Однако 43% населения считают, что ситуация с коронавирусом снизила доход его или ее семьи. По сравнению с началом января, здесь нет никаких изменений.

Осведомленность о помощи местных самоуправлений относительно низкая. По мнению опрошенных, 55% людей не знают о пособиях и услугах местных самоуправлений, а 17% считают себя осведомленными. Только 46% людей знают, где искать информацию о возможностях поддержки местных самоуправлений. По сравнению с началом января осведомленность жителей о поддержке местных самоуправлений не изменилась.

Исследование было проведено Turu-uuringud AS по заказу Государственной канцелярии. 22-я волна опроса проводилась с 22 по 25 января.