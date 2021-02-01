Песков: Москва не будет прислушиваться к заявлениям США о прошедших в РФ несанкционированных акциях

"Что касается заявлений американских представителей в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать и прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что минувшее воскресенье стало нелегким для многих европейских стран, поскольку "незаконные акции имели место во многих странах".

"Здесь, наверное, не лишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены, они просто запрещены. Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойным, им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан", - сказал Песков.