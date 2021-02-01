Пн, 1.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Песков: Москва не будет прислушиваться к заявлениям США о прошедших в РФ несанкционированных акциях
1 мин для прочтения

Песков: Москва не будет прислушиваться к заявлениям США о прошедших в РФ несанкционированных акциях

Дмитрий Песков. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Москва не будет прислушиваться к позиции Вашингтона относительно несанкционированных акций, прошедших в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается заявлений американских представителей в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то еще раз повторяю: мы не готовы воспринимать и прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет и не будем этого делать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что минувшее воскресенье стало нелегким для многих европейских стран, поскольку "незаконные акции имели место во многих странах".

"Здесь, наверное, не лишним будет вспомнить, что в большинстве стран Европы какие-либо акции вообще запрещены, они просто запрещены. Поэтому, конечно, для правоохранителей многих европейских стран воскресенье, к сожалению, случилось достаточно неспокойным, им пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок и санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан", - сказал Песков.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back