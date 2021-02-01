Картина дня: новые ограничения, интервью с Мартом Хельме и проблемная молодежь
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 февраля.
В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с понедельника, 1 февраля, вступают в силу новые ограничения, утвержденные правительством на прошлой неделе. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 3121 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 367, то есть 11,8% от общего количества. Читать далее...
Как бывший партнер центристов по правительству – партия EKRE – оценивает новый Коалиционный договор, перспективы русской школы и настроения русскоязычных избирателей? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель оппозиционной партии EKRE Март Хельме. Смотрите интервью в повторе!
После введения коронавирусных ограничений в полицию стали чаще поступать жалобы на нарушение ночного покоя. Вместо клубов, баров и кафе молодежь теперь предпочитает закатывать вечеринки дома, а также в гостиницах и гостевых квартирах. В некоторых случаях собственники жилья и соседи сталкиваются с разными неприятностями. Читать далее...
Сегодня утром, около 10.15, из-за снега обвалилась палатка пункта тестирования на коронавирус на Певческом поле в Таллинне. Все пациенты, которые должны были сдать анализ на Певческом поле, перенаправляются в другие пункты. Читать далее...
Часть русских избирателей продолжат голосовать за привычных политиков, не обращая внимания на их очевидное равнодушие к проблемам собственного электората. Другие уже не скрывают разочарования своими избранниками, но пока не видят альтернативы среди других партий, поэтому их голосование непредсказуемо, пишет колумнист Валерий Сайковский. Читать далее...
Кремлю нужно оказаться от использования русского населения стран Балтии в качестве политической карты, советует один из авторитетных московских экспертов по внешней политике Дмитрий Тренин. Кадри Лийк считает, что Россия официально направление не изменит, но на практике постепенно в любом случае там откажутся от активного использования этой карты. Читать далее...
С прошлой среды пересекать границу Финляндию можно только для трудовой миграции, связанной с общественно важной деятельностью. Больше всего ограничение ударило по эстонским строителям, без которых может встать работа на строительных объектах юга Финляндии. Читать далее...
Очевидно, каждый сможет привести пример того, как его передвижения связаны с кругом знакомств. Во-первых, мы находим новых знакомых там, где мы действуем – будь то работа, тренировка или хор. Во-вторых, круг знакомств влияет на то, как мы передвигаемся. Читать далее...
Трэвел-блогер с миллионами поклонников опубликовал в субботу на своем новом канале видео, в котором он путешествует по Таллинну на трамвае. Ретро-трамваи, которые курсируют по нашей столице, привлекли внимание Рича. «Я подумал, что запрыгну на один и поеду до конечной остановки», - объясняет Бенджамен свою задумку в начале видео.
Когда стало ясно, что Эстония позволяет перекачивать огромное количество особо опасных нефтепродуктов с одного танкера на другой на границе заповедной зоны, танкер "Залив Амурский" покинул Эстонию и отправился в Россию. По словам министра окружающей среды, танкер больше не сможет возвратиться с новым грузом. Читать далее...
С 1 февраля из Таллиннского аэропорта открыто 9 международных направлений. Хотя по сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Берлин и Копенгаген, в календарь полетов вернулся Осло. Читать далее...
В понедельник немецкое предприятие BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили, что увеличивают поставки вакцины в Европейский союз, весной ЕС получит дополнительно до 75 миллионов доз. Читать далее...
Страх перед распространением коронавируса у жителей Эстонии снижается, однако люди по-прежнему стараются соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом говорят данные опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии в конце прошлого месяца. Читать далее...
Возобновляя производство продукции Dzintars, ожидается, что до конца года на производстве косметической продукции H.A. Brieger будет работать около ста работников. Приоритетными сферами являются разработка продукции и их производство. Кроме того, в отдел продаж также будет нанят дополнительный персонал. Читать далее...
Как показывает опрос на тему пенсий, проведенный банком SEB, покидающие вторую пенсионную ступень люди оправдывают свой план либо желанием инвестировать самостоятельно, либо просто необходимостью оплатить счета и выполнить другие обязательства. Читать далее...
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