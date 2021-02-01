Картина дня: новые ограничения, интервью с Мартом Хельме и проблемная молодежь

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с понедельника вступают в силу новые ограничения

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с понедельника, 1 февраля, вступают в силу новые ограничения, утвержденные правительством на прошлой неделе. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 367 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 3121 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 367, то есть 11,8% от общего количества. Читать далее...

Студия Postimees: Март Хельме – о перспективах новой коалиции и русских избирателях

Как бывший партнер центристов по правительству – партия EKRE – оценивает новый Коалиционный договор, перспективы русской школы и настроения русскоязычных избирателей? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель оппозиционной партии EKRE Март Хельме. Смотрите интервью в повторе!

Во время ограничений молодежь отдыхает и буянит в гостиницах и квартирах

После введения коронавирусных ограничений в полицию стали чаще поступать жалобы на нарушение ночного покоя. Вместо клубов, баров и кафе молодежь теперь предпочитает закатывать вечеринки дома, а также в гостиницах и гостевых квартирах. В некоторых случаях собственники жилья и соседи сталкиваются с разными неприятностями. Читать далее...

Галерея 〉 Пункт тестирования на коронавирус на Певческом поле обвалился под снегом

Сегодня утром, около 10.15, из-за снега обвалилась палатка пункта тестирования на коронавирус на Певческом поле в Таллинне. Все пациенты, которые должны были сдать анализ на Певческом поле, перенаправляются в другие пункты. Читать далее...

Катри Райк или Хельме? Вот в чем вопрос в Ида-Вирумаа

Часть русских избирателей продолжат голосовать за привычных политиков, не обращая внимания на их очевидное равнодушие к проблемам собственного электората. Другие уже не скрывают разочарования своими избранниками, но пока не видят альтернативы среди других партий, поэтому их голосование непредсказуемо, пишет колумнист Валерий Сайковский. Читать далее...

Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования прибалтийских русских

Кремлю нужно оказаться от использования русского населения стран Балтии в качестве политической карты, советует один из авторитетных московских экспертов по внешней политике Дмитрий Тренин. Кадри Лийк считает, что Россия официально направление не изменит, но на практике постепенно в любом случае там откажутся от активного использования этой карты. Читать далее...

Финские строительные фирмы: без эстонцев через месяц станет сложно

С прошлой среды пересекать границу Финляндию можно только для трудовой миграции, связанной с общественно важной деятельностью. Больше всего ограничение ударило по эстонским строителям, без которых может встать работа на строительных объектах юга Финляндии. Читать далее...

Карта 〉 Где бывают русские и эстонцы?