Пн, 1.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: новые ограничения, интервью с Мартом Хельме и проблемная молодежь
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Картина дня: новые ограничения, интервью с Мартом Хельме и проблемная молодежь

Нередко молодежь плюет на ограничения. ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 февраля.

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с понедельника вступают в силу новые ограничения

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с понедельника, 1 февраля, вступают в силу новые ограничения, утвержденные правительством на прошлой неделе. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 367 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 3121 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 367, то есть 11,8% от общего количества. Читать далее...

Студия Postimees: Март Хельме – о перспективах новой коалиции и русских избирателях

Как бывший партнер центристов по правительству – партия EKRE – оценивает новый Коалиционный договор, перспективы русской школы и настроения русскоязычных избирателей? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель оппозиционной партии EKRE Март Хельме. Смотрите интервью в повторе!

Во время ограничений молодежь отдыхает и буянит в гостиницах и квартирах

После введения коронавирусных ограничений в полицию стали чаще поступать жалобы на нарушение ночного покоя. Вместо клубов, баров и кафе молодежь теперь предпочитает закатывать вечеринки дома, а также в гостиницах и гостевых квартирах. В некоторых случаях собственники жилья и соседи сталкиваются с разными неприятностями. Читать далее...

Галерея 〉 Пункт тестирования на коронавирус на Певческом поле обвалился под снегом

Сегодня утром, около 10.15, из-за снега обвалилась палатка пункта тестирования на коронавирус на Певческом поле в Таллинне. Все пациенты, которые должны были сдать анализ на Певческом поле, перенаправляются в другие пункты. Читать далее...

Катри Райк или Хельме? Вот в чем вопрос в Ида-Вирумаа

Часть русских избирателей продолжат голосовать за привычных политиков, не обращая внимания на их очевидное равнодушие к проблемам собственного электората. Другие уже не скрывают разочарования своими избранниками, но пока не видят альтернативы среди других партий, поэтому их голосование непредсказуемо, пишет колумнист Валерий Сайковский. Читать далее...

Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования прибалтийских русских

Кремлю нужно оказаться от использования русского населения стран Балтии в качестве политической карты, советует один из авторитетных московских экспертов по внешней политике Дмитрий Тренин. Кадри Лийк считает, что Россия официально направление не изменит, но на практике постепенно в любом случае там откажутся от активного использования этой карты. Читать далее...

Финские строительные фирмы: без эстонцев через месяц станет сложно

С прошлой среды пересекать границу Финляндию можно только для трудовой миграции, связанной с общественно важной деятельностью. Больше всего ограничение ударило по эстонским строителям, без которых может встать работа на строительных объектах юга Финляндии. Читать далее...

Карта 〉 Где бывают русские и эстонцы?

Очевидно, каждый сможет привести пример того, как его передвижения связаны с кругом знакомств. Во-первых, мы находим новых знакомых там, где мы действуем – будь то работа, тренировка или хор. Во-вторых, круг знакомств влияет на то, как мы передвигаемся. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Известный британский путешественник заехал в Тонди и назвал райончик «унылым дерьмом»

Трэвел-блогер с миллионами поклонников опубликовал в субботу на своем новом канале видео, в котором он путешествует по Таллинну на трамвае. Ретро-трамваи, которые курсируют по нашей столице, привлекли внимание Рича. «Я подумал, что запрыгну на один и поеду до конечной остановки», - объясняет Бенджамен свою задумку в начале видео.

Министерство переобулось: в заповедной зоне Эстонии больше не разрешат вести опасный нефтяной бизнес

Когда стало ясно, что Эстония позволяет перекачивать огромное количество особо опасных нефтепродуктов с одного танкера на другой на границе заповедной зоны, танкер "Залив Амурский" покинул Эстонию и отправился в Россию. По словам министра окружающей среды, танкер больше не сможет возвратиться с новым грузом. Читать далее...

Число прямых авиарейсов из Таллинна сократилось: в Берлин и Копенгаген уже не улететь

С 1 февраля из Таллиннского аэропорта открыто 9 международных направлений. Хотя по сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчезли Берлин и Копенгаген, в календарь полетов вернулся Осло. Читать далее...

Pfizer/BioNTech пообещали ЕС 75 миллионов дополнительных доз вакцины

В понедельник немецкое предприятие BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили, что увеличивают поставки вакцины в Европейский союз, весной ЕС получит дополнительно до 75 миллионов доз. Читать далее...

Исследование 〉 У жителей Эстонии снижается страх перед коронавирусом

Страх перед распространением коронавируса у жителей Эстонии снижается, однако люди по-прежнему стараются соблюдать меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом говорят данные опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии в конце прошлого месяца. Читать далее...

Второе рождение Dzintars: компания планирует нанять до сотни сотрудников

Возобновляя производство продукции Dzintars, ожидается, что до конца года на производстве косметической продукции H.A. Brieger будет работать около ста работников. Приоритетными сферами являются разработка продукции и их производство. Кроме того, в отдел продаж также будет нанят дополнительный персонал. Читать далее...

Для многих жителей Эстонии выход из второй пенсионной ступени стал возможностью погасить кредиты

Как показывает опрос на тему пенсий, проведенный банком SEB, покидающие вторую пенсионную ступень люди оправдывают свой план либо желанием инвестировать самостоятельно, либо просто необходимостью оплатить счета и выполнить другие обязательства. Читать далее...

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