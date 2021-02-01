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Пронизывающий ветер крутил снежные вихри, и температура упала ниже нуля. В таких условиях на бывшей военной базе в штате Мэн состоялся дебют новой ракеты Stardust 1.0.

Трактор несколько раз вытаскивал трейлер с ракетой на взлетную полосу, с которой в эпоху холодной войны стартовали стратегические бомбардировщики B-52, но старт откладывался, поскольку мороз нарушал работу электронных устройств. К тому же испытанию мешала сильная облачность.

Однако в воскресенье, когда уже спускались ранние зимние сумерки, ракета, которой, возможно, суждено вписать новую страницу в историю освоения космоса, наконец-то успешно взлетела.

Stardust - первый в мире носитель, работающий на биотопливе.

Изобретатель Саша Дери пока не раскрывает его состав, но говорит, что нужные компоненты имеются на фермах по всему миру. Основатель и глава венчурной компании bluShift Aerospace и его команда работали шесть лет, совершенствуя формулу топлива и создавая под него оригинальный модульный гибридный двигатель.

«Мы стремимся доказать, что биотопливо способно работать не хуже, а в некоторых случаях и лучше традиционных видов ракетного топлива. Оно снижает стоимость доставки килограмма груза на орбиту и совершенно не токсично, что лучше для экологии планеты», - заявил Саша Дери.

Stardust - маленькая ракета длиной всего шесть метров и весом в 250 килограммов. Но она достаточно дешева, не требует высокотехнологичной инфраструктуры, и в силу этого может сделать запуски более доступными. Маленькие компании, отдельные исследователи и даже студенты смогут чаще ставить эксперименты и тестировать в космосе различные продукты.

«Мы имеем космические товарные поезда в лице кораблей SpaceX [компания Илона Маска] и ULA [совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin] и космические автобусы - ракеты среднего размера, - говорит Саша Дери. - Они выводят на орбиту тонны груза. Но пока отсутствует космическая служба доставки на одну-две посылки. Нет космического Uber. Вот мы и хотим стать таким Uber».

В ходе первого полета испытывались свойства нового сплава под названием нитинол, созданного другим стартапом, лабораторией Келлога в Салеме, штат Нью-Гэмпшир.

Ее основатель Джо Келлог объясняет, что нитинол - материал, способный восстанавливать свою форму после механической деформации. Такие вещества применяются в медицине, например, для изготовления шунтов [упругих конструкций, помещаемых внутрь пораженных склерозом сосудов и обеспечивающих их расширение]. Они могут также защитить доставляемые на орбиту чувствительные грузы от вибрации.

«В наших планах мы отводим важное место космосу и хотим найти свое место в крупных проектах, наподобие лунного и марсианского, а в отдаленной перспективе - построить ракету целиком из нитинола, - говорит Джо Келлог. - Мы полагаем, такая ракета будет более легкой и энергоэффективной».

Для первого раза Stardust поднялась всего на милю и приземлилась на парашюте. Второй полет будет суборбитальным, а затем новая версия ракеты под названием Red Dwarf («Красный карлик») достигнет околоземной полярной орбиты [проходящей перпендикулярно экватору над всеми широтами Земли].

Полярные орбиты обеспечивают больший охват наблюдения земной поверхности со спутника, чем экваториальные.

Штат Мэн географически удобен для таких запусков, что привлекает туда растущую телекоммуникационную отрасль, говорит Терри Шихата, исполнительный директор консорциума Maine Space Grant, финансируемого НАСА.

Согласно некоторым оценкам, услуги по запуску в космос малогабаритных спутников могут принести в ближайшие десять лет 69 миллиардов долларов. Такие миниатюрные спутники, величина которых не превышает 10x10x10 сантиметров, получили название кубсатов.

Только компания bluShift планирует в следующие пять лет создать 40 новых рабочих мест для запуска крошечных кубсатов.

В Мэне уже имеется необходимая инфраструктура. В разгар холодной войны авиабаза Лоринг в Лаймстоуне была передовым рубежом национальной обороны. Бомбардировщики B-52 с ядерными бомбами на борту регулярно дежурили в воздухе, готовые дать мгновенный ответ на угрозу со стороны СССР.

Именно с этой базы, точнее, ее пятикилометровой взлетно-посадочной полосы из бетона, стартовала Stardust, и там же она хранилась в ангаре, предназначавшемся для истребителей.

База закрылась в 1994 году, что разрушительно сказалось на экономике региона.

Еще одна бывшая база, Брансуик Лендинг, способна превратиться в центр управления полетами для нового космодрома национального значения.