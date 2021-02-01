Пн, 1.02.2021
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Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • К строительству отрезка дороги, который соединит Ласнамяэ и Пирита, приступят не раньше лета 2022 года
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К строительству отрезка дороги, который соединит Ласнамяэ и Пирита, приступят не раньше лета 2022 года

Дорожный ремонт. Иллюстративное фото. ФОТО: Михкель Марипуу

К строительству нового отрезка улицы Мустакиви-теэ, который объединит столичные районы Ласнамяэ и Пирита, можно будет приступить летом 2022 года только в случае беспрепятственного проведения экологических исследований.

В рамках начатого недавно Департаментом окружающей среды исследования будут изучены социальные аспекты, перспективы строительства улицы, наземная растительность, вертикальное озеленение, водоемы и на каких условиях может быть вообще построена трасса, сообщает Rus.ERR со ссылкой на слова старейшины Пирита Тыниса Лийната.

Исследование должно охватывать все времена года, чтобы получить полный обзор растительности, фауны и прочих аспектов, а это значит, что в лучшем случае к строительству приступят летом 2022 года.

Тынис Лийнат убежден, что часть горожан после проведения тщательных исследований будет настроена против трассы, но с точки зрения организации дорожного движения дорога нужна и альтернативы, по сути, нет: «Козе-теэ настолько узкая, ее невозможно расширить».

Он напомнил, что планируемый новый отрезок будет располагаться в стратегически важном месте: вблизи него хотят построить крупнейшую в Эстонии больницу, кроме того он будет соединять Лаагна-теэ, Таллиннскую окружную дорогу, Козе-теэ и Нарвское шоссе.

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