К строительству отрезка дороги, который соединит Ласнамяэ и Пирита, приступят не раньше лета 2022 года

В рамках начатого недавно Департаментом окружающей среды исследования будут изучены социальные аспекты, перспективы строительства улицы, наземная растительность, вертикальное озеленение, водоемы и на каких условиях может быть вообще построена трасса, сообщает Rus.ERR со ссылкой на слова старейшины Пирита Тыниса Лийната.

Исследование должно охватывать все времена года, чтобы получить полный обзор растительности, фауны и прочих аспектов, а это значит, что в лучшем случае к строительству приступят летом 2022 года.

Тынис Лийнат убежден, что часть горожан после проведения тщательных исследований будет настроена против трассы, но с точки зрения организации дорожного движения дорога нужна и альтернативы, по сути, нет: «Козе-теэ настолько узкая, ее невозможно расширить».

Он напомнил, что планируемый новый отрезок будет располагаться в стратегически важном месте: вблизи него хотят построить крупнейшую в Эстонии больницу, кроме того он будет соединять Лаагна-теэ, Таллиннскую окружную дорогу, Козе-теэ и Нарвское шоссе.