Скандальный памятник в Вильянди спрячут от греха подальше

В разосланном мэрией пресс-сообщении сказано, что решение городской управы основано на просьбе вдовы Яака Йоала Марей Йоала.

«На сегодняшнем совещании я сделал такое предложение, поскольку нужна какая-то ясность, - сказал мэр Вильянди Мадис Тимпсон. - Мы решили, что до тех пор, пока не разъяснены все юридические вопросы по авторскому праву, разумно пойти навстречу Майре Йоала и скрыть скульптуру».

Экспонирование монумента Яака Йоала будет открыто до середины завтрашнего дня.

Сегодня городская управа также составила предупреждение о расторжении договора с НКО Meie Viljandi. «Мы считаем, что договор до сих пор некорректно исполнялся, поскольку не все необходимые согласования по экспонированию памятника Яаку Йоала были переданы городу, - сказал Тимпсон. - Таким образом, мы решили, что отправим НКО письменное предупреждение об этом».

Он добавил, что надеется, что переговоры между Meie Viljandi и Майре Йоала пройдут успешно и будет найдено разумное решение.