Начат сбор пожертвований на воссоздание часовни на кладбище Северо-Западной армии в Копли

По словам члена правления НКО «Общество святого Георгия» Сергея Мянника, в настоящее время идет подготовка к возрождению Георгиевской часовни, которая стояла на кладбище СЗА с 1936 по 1951 год.

«Подготовка к воссозданию исторической часовни, спроектированной известным архитектором Александром Владовским, началась в 2020 году в сотрудничестве столичных властей и Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. К сожалению, значительная часть бывшего кладбища находится под сооружениями электрической подстанции, но город выкупил у госкомпании Elering незастроенный участок. Благодаря этому смогли начаться проектировочные работы, заказчиком которых является ЭПЦ МП. В настоящее время готов эскизный проект, подготовленный архитектурным бюро AB Ansambel. Часовня строится на добровольные пожертвования, так что свой посильный вклад могут внести все небезразличные люди», - сказал Мянник.

Сбором пожертвований на восстановление храма занимается НКО «Общество святого Георгия» (MTÜ Püha Jüri selts). Реквизиты для перечисления пожертвований: Püha Jüri selts, EE631010220289989220, Annetus kabeli taastamiseks.

По оценке эстонских историков, вклад Северо-Западной армии в дело защиты независимости молодой Эстонской республики был значительным. СЗА принимала участие в Освободительной войне на стороне Эстонии. В то же время ликвидация угрозы со стороны СЗА была одной из целей Советской России при заключении Тартуского мира.

Тысячи северо-западников и прибывших с ними в Эстонию беженцев заболели тифом и умерли, не получив достаточной медицинской помощи. В Таллинне для их захоронения был выделен участок на южной стороне кладбища в Копли. По оценке краеведа Юрия Мальцева, в братских могилах похоронено около 700 человек.