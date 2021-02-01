Союз журналистов осуждает нападки на профессора Ирью Лутсар

«По нашей оценке, юрист Вестеринен злоупотребил доверием ученого, опубликовав личный телефонный разговор в Facebook и на называющем себя прозрачным портале Telegram.ee», - сообщил Эстонский союз журналистов.

Правление Эстонского союза журналистов всячески защищает свободу слова. «Но мы также твердо убеждены в том, что ответственность находится на шаг впереди свободы. В своей деятельности свободная и независимая журналистика следует определенным правилам и этическим нормам, нарушением которых Telegram.ee еще раз доказал свою принадлежность к не журналистике », - отметила организация.

Jurist Andrei Vesterinen Андрей Вестеринен. ФОТО: Erakogu

Эстонский союз журналистов согласен с оценкой президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере, что публичные нападки на руководителя научного совета по предотвращению коронавируса, профессора Ирью Лутсар по сути является нападками на все эстонское государство, их целью является дискредитация научного подхода к преодолению коронакризиса.

«Мы считаем, что правоохранительные органы должны основательно расследовать этот инцидент», - подчеркивают журналисты.

В пятницу вечером в Facebook попала запись телефонного разговора, во время которого Андрей Вестеринен пытается узнать у Ирьи Лутсар, чем научный совет руководствуется в своей работе и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения.

Ирья Лутсар отвечает Вестеринену, что правительство республики задает им вопросы и, соответственно, на вопросы ученый совет и отвечает. Вестеринен выражает недоверие правительству и прессе, а также говорит, что люди глупы, если верят тому, что им говорят.