Пн, 1.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • В Тамсалу на территории предприятия погиб рабочий
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В Тамсалу на территории предприятия погиб рабочий

Свеча. ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix

28 января в полицию поступило сообщение, что в Тамсалу на территории предприятия погиб рабочий.

Как сообщает Идаская префектура, к трагедии привело падение человека с грузовика при креплении груза. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Заведено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение серьезных травм или смерти по неосторожности.

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