Rus.Postimees.ee112В Тамсалу на территории предприятия погиб рабочий 15 1 февраля 2021, 16:451 мин для прочтенияВ Тамсалу на территории предприятия погиб рабочийrus.postimees.eeСвеча. ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix28 января в полицию поступило сообщение, что в Тамсалу на территории предприятия погиб рабочий.Как сообщает Идаская префектура, к трагедии привело падение человека с грузовика при креплении груза. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.Заведено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение серьезных травм или смерти по неосторожности. 15 рабочийсмертьтамсалу