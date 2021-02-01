Пн, 1.02.2021
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Калле Лаанет
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  • В Эстонии одному из вакцинированных от коронавируса понадобилась госпитализация
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В Эстонии одному из вакцинированных от коронавируса понадобилась госпитализация

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest

За месяц и несколько дней Департамент лекарственных средств получил 309 сообщений о побочных эффектов вакцины от коронавируса, что составляет менее чем один процент всех доз вакцины. Побочные эффекты могут беспокоить в течение непродолжительного периода, в подавляющем большинстве случаев они легкие и временные, пишет Postimees.

На прошлой неделе департамент получил 151 сообщение о побочных эффектах вакцинации, в двух из которых описаны серьезные реакции на введение первой дозы вакцины.

«Через 10 минут после вакцинации произошла аллергическая реакция, которая потребовала лечения, и человек полностью выздоровел», - рассказали в Департаменте лекарственных средств.

«На фоне повышения температуры была слабость, одышка, повышение артериального давления, желудочковые экстрасистолии и головные боли, потребовавшие госпитализации, человек полностью выздоровел», - описал департамент еще одну, более серьезную реакцию.

В других сообщениях говорилось о предсказуемых побочных эффектах (боль в месте инъекции, отек, покраснение, уплотнение в месте инъекции, боль и онемение в месте инъекции) и несерьезных системных реакциях (головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость и бессилие, сонливость, утомляемость и т.д.). Все люди выздоровели за несколько дней или уже выздоравливали, когда сообщили о побочных эффектах.

Все сообщения касались вакцины Pfizer/BioNTech.

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