В Эстонии одному из вакцинированных от коронавируса понадобилась госпитализация

На прошлой неделе департамент получил 151 сообщение о побочных эффектах вакцинации, в двух из которых описаны серьезные реакции на введение первой дозы вакцины.

В других сообщениях говорилось о предсказуемых побочных эффектах (боль в месте инъекции, отек, покраснение, уплотнение в месте инъекции, боль и онемение в месте инъекции) и несерьезных системных реакциях (головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость и бессилие, сонливость, утомляемость и т.д.). Все люди выздоровели за несколько дней или уже выздоравливали, когда сообщили о побочных эффектах.