В Эстонию прибудет вакцина AstraZeneca. Какие у нее побочные эффекты?

Вакцина AstraZeneca, произведенная в Великобритании, вводится в двух дозах, и пациент получает вторую дозу через 4-12 недель. Вторая доза вакцины Pfizer/BioNTech, которая уже используется в Эстонии, вводится на 21 день, в случае Moderna рекомендуемый интервал составляет 28 дней.

В клинических испытаниях эффективность AstraZeneca оценивалась примерно в 60 процентов. Возраст большинства участников исследований составлял от 18 до 55 лет. Исследование не проливает свет, насколько вакцина эффективна для людей старше 55 лет.

Однако на основании исследований других вакцин все же предполагают, что иммунитет появится, поэтому научные эксперты Европейского агентства лекарственных средств пришли к выводу, что вакцину можно использовать и в случае пожилых людей. Ожидается, что больше данных будет из клинических испытаний с участием пожилых людей.

От легких до умеренных побочных эффектов

Наиболее частые побочные эффекты AstraZeneca в клинических испытаниях обычно были от слабых до умеренных и проходили в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми побочными эффектами являются боль и болезненность в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечные боли, общее недомогание, озноб, лихорадка, боль в суставах и тошнота.

По словам главы научного совета Ирьи Лутсар, в настоящее время неизвестно, будут ли побочные эффекты AstraZeneca сильно отличаться от побочных эффектов Pfizer или Moderna. «Я думаю, что все они хорошо переносятся. Это не проблема», - пояснила Лутсар.

В СМИ было много разговоров о том, что людям старше 55 лет не будут предлагать вакцину AstraZeneca. «На мой взгляд, эта история связана с тем, что в исследованиях просто участвовало очень мало пациентов старше 55 лет. В исследовании антител участвовали люди старшего возраста, и содержание этих антител в организме было таким же, как и у более молодых», - пояснила Лутсар.

Попытки уменьшить дозировку

Хотя эффективность AstraZeneca в декабре составляла 70 процентов, на прошлой неделе производитель вакцины сообщил, что эффективность составляет 60 процентов.

По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета и члена научного совета Андреса Меритса, AstraZeneca удалось провести два клинических испытания. «Насколько мне известно, две разные схемы испытаний возникли случайно», - пояснил Меритс. В одном эксперименте полная доза была эффективна на 60 процентов, но в другом они уменьшили первую дозу вдвое. «В таком эксперименте эффективность вакцины составила на удивление 90 процентов», - сказал Меритс.

Однако, учитывая совокупный размер групп, участвующих в исследовании, по словам Меритса, эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70 процентов. «70 процентов - это среднее значение эксперимента с двумя разными режимами, поэтому цифры сбивают с толку», - пояснил он.

Во-вторых, он отметил, что в случае вакцины AstraZeneca эффективность так называемой профилактики заболеваний, по данным производителя вакцины, достигает 100 процентов. «Другими словами, ни один из заболевших не нуждался в лечении в больнице», - добавил Меритс.

Доставка ожидается уже в воскресенье

Меритс отметил, что Англия уже почти месяц тестирует AstraZeneca, и их текущие результаты также показывают, что никто очень серьезно не заболел.

«Побочные эффекты - всегда болезненная тема», - ответил Меритс на вопрос, каковы известные побочные эффекты вакцины. В настоящее время он знает о наиболее распространенных побочных эффектах: покраснение, легкая боль в месте инъекции и кратковременное повышение температуры тела. «Нельзя сказать, что они особенные или их вообще нет», - пояснил он.

Вчера в Департамент здоровья поступило 1200 доз вакцины Moderna и 10 530 доз вакцины Pfizer/BioNTech. «Согласно имеющейся информации, первую поставку вакцины AstraZeneca отправят 7 февраля, с первой поставкой производитель обещал доставить около 14 000 доз вакцины, а со второй - около 21 000 доз», - сказал советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер.