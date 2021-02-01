Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись четыре машины: пострадавшую доставили в больницу на вертолете

В 17.40 в полицию сообщили об аварии на 75-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа, деревня Отику, где столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Golf и фургон Citroen Jumper. В результате столкновения тяжело пострадала 57-летняя женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, которую на самолете Департамента полиции и погранохраны доставили в больницу. 47-летнего водителя Citroen, получившего более легкие повреждения, медики осмотрели на месте происшествия.

По первоначальной информации, Volkswagen врезался сзади ехавшему впереди грузовику, а затем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen.