В Хельсинки начинается массовая вакцинация жителей старше 85 лет

В Хельсинки проживает примерно 14 тысяч человек старше 85-летнего возраста. Из них 3300 уже успели привиться на первом этапе вместе с другими группами вакцинированных, сейчас же начинается целенаправленная кампания по вакцинированию пожилых людей. До них в очереди были работники здравоохранения, работающие с коронапациентами, а также жители и сотрудники домов престарелых.

«В Хельсинки вакцину получили уже более девяти тысяч человек, и все они в целом чувствовали себя нормально. Нам известны случаи, когда после прививки поднималась температура, но все равно это безопасная и эффективная вакцина», – говорит руководитель всех столичных поликлиник Тимо Луккаринен.