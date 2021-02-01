Пн, 1.02.2021
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Калле Лаанет
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В Хельсинки начинается массовая вакцинация жителей старше 85 лет

Вакцинация. Иллюстративное фото. ФОТО: Konstantin Sednev

Сегодня в Хельсинки началась массовая вакцинация тех жителей финской столицы, которым уже исполнилось 85 лет. На этой неделе вакциной Prizer-Biontech планируется привить около шести тысяч человек. Впрочем, 3500 доз пойдет на вторую прививку для тех, кто уже вакцинировался ранее, а оставшееся количество получат пожилые граждане, пишет Yle.

В Хельсинки проживает примерно 14 тысяч человек старше 85-летнего возраста. Из них 3300 уже успели привиться на первом этапе вместе с другими группами вакцинированных, сейчас же начинается целенаправленная кампания по вакцинированию пожилых людей. До них в очереди были работники здравоохранения, работающие с коронапациентами, а также жители и сотрудники домов престарелых.

«В Хельсинки вакцину получили уже более девяти тысяч человек, и все они в целом чувствовали себя нормально. Нам известны случаи, когда после прививки поднималась температура, но все равно это безопасная и эффективная вакцина», – говорит руководитель всех столичных поликлиник Тимо Луккаринен.

На этой неделе в Хельсинки вакцину получат 6000 человек, для части из них это будет вторая прививка. Вакцинация проходит в Яткясаари, Малми и Мюллюпуро. После того как будут привиты все жители старше 85 лет, очередь дойдет до людей в возрасте выше 80 лет.

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