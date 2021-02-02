Вне дома: вынесите мне мозги, и, пожалуйста, побыстрее!

Помог всезнающий Facebook: оказалось, что в любимом многими Jahu подают бургеры с крабом, запеченную корюшку и… мозговые говяжьи кости. Не знаю, кто как отреагировал на эти новинки, но мне страшно захотелось вспомнить вкусовые впечатления далекого детства, когда дедушка доставал из супа мозговую косточку, стучал ею по столовой ложке или по разделочной доске, и из таинственных костяных глубин появлялся цилиндрик костного мозга. Его посыпали крупной солью и намазывали на кусок свежего серого или черного хлеба. Вкус у такого бутерброда был восхитительный, нежный и… ни на что другое не похожий.

Поэтому я отправилась в Jahu именно «на кость». Собственников заведения я знаю давно, горжусь их изобретательностью и предприимчивостью. Jahu расположен рядом с рынком Балтийского вокзала, там у рестораторов свои поставщики. Это так здорово – не безликая доставка с оптовой базы, а ежеутренняя прогулка в поисках вкусных и свежих продуктов, а заодно увлекательные разговоры с торговцами.

Там, в мясных рядах, и появилась у совладельца заведения Вадима Пярна идея включить в меню мозговые кости. Как говорится, задумано – сделано. В меню два варианта: просто кость с тостами. И совсем уже гурмэ: мозговая кость с тартаром и трюфелем.

Совсем для гурманов - мозговая кость с тартаром и трюфелем. ФОТО: Jahu resto

Напоминаю, я шла, а вернее будет сказать - бежала, за детством, за воспоминаниями о дедушке, который в старости был так похож на актера Сергея Мартинсона, поэтому какие трюфели, какой тартар? Только классика!

Мозговая кость в Jahu resto. ФОТО: Вера Копти.

Я знаю, что многие на дух не переносят субпродукты, боятся новых вкусов, не любят рисковать, поэтому заказывают в ресторанах привычные блюда. Но я знала, на что шла. Поэтому, когда передо мной поставили тарелку с горячей, разрезанной вдоль и украшенной веточкой розмарина мозговой костью, политой каким-то необыкновенным соусом, с зубчиком печеного и поэтому совсем не острого чеснока и двумя ломтиками поджаренного сдобного хлеба, я принялась за дело.

Мозг благоухал, сочился нежным жирком, был правильно подсолен и послушно ложился на ломтик хлеба, тут же в него впитываясь… Порция невелика, можно было бы повторить, заказав еще одну, но гастрономического счастья не должно быть слишком много. Иначе это уже – не счастье.