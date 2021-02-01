Президент отозвала посла Эстонии в США

Восьмого февраля Всевиов приступит к работе канцлером МИД.

Новым послом Эстонии в США может стать нынешний канцлер Министерства обороны Кристьян Прикк.

Всевиов в период 2016-2018 был канцлером Министерства обороны, в августе 2018 года он приступил к работе в качестве посла Эстонии в США.

Прикк ранее был вице-канцлером по оборонной политике Министерства обороны, руководил в Министерстве обороны международным сотрудничеством и был директором по координации в сфере безопасности и гособороны госканцелярии. В период 2010–2013 Прикк был советником по обороне в посольстве Эстонии в Вашингтоне. С июля 2017 года он продолжал работу в качестве вице-канцлера по оборонной политике в Министерстве обороны, а с 17 августа 2018 был канцлером Министерства обороны.