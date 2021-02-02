Пресса испортила мне жизнь: звездный эстонский диетолог - о калориях и делах амурных

Эрик Оргу хорошо знаком постоянному зрителю программы Kuuuurija. Полтора года назад ведущая программы Катрин Луст сделала сюжет о том, как известный диетолог любил тайком поедать крендели.

Оргу говорит, что у него нет никаких упреков в адрес передачи или негативных эмоций по поводу того скандала.

"Как ты себя чувствуешь, когда идешь в ресторан? Наверное, все вокруг смотрят, что там заказывает этот Оргу, неужто опять закажет себе бургер и предастся чревоугодию? Это тебе действует на нервы?" - спрашивает Катрин Луст.

"Честно говоря, этот скандал с кренделями на меня даже подействовал освобождающе, он отвел от меня около пятидесяти процентов взглядов", - говорит Эрик Оргу.

Но хотя скандал с кренделями для Оргу сегодня в прошлом, с этой истории унего началась проблема в делах амурных.

Вскоре после той программы Kuuuurija в издании "Kroonika" появилась статься об Эрике Оргу, где речь шла не столько о его любви к кренделям, сколько о том, что рассказала об отношениях с Оргу одна из его бывших подружек.

"Там говорилось что якобы я фанат видео с обезглавливанием, что я говорю о женщинах плохо и презрительно и что я ее презирал и ограничивал в пище. Но все, о чем она говорила - это ложь", - заявляет звездный диетолог.

Оргу утверждает, что за статьями в "Kroonika" может скрываться обида главного редактора журнала Ингрид Вейденберг, потому что Оргу много лет назад прокомментировал ее вес.

"Я читал лекцию на Delfi, а потом после лекции люди задавали мне вопросы. Я сейчас не помню точной формулировки, но она спросила меня, как я оцениваю ее форму. Я сказал, что в целом ее форма вполне хороша, но если вы хотите идеальной формы, то нужно скинуть 5-6 килограммов, и тогда вы будете в суперформе. Это был мой ответ. И там были и другие люди".

После этого, отмечает Оргу и появилась эта статья, где ему приписыват увлечение видеороликами с обезглавливанием.

"Было как-то одно мероприятие, куда были приглашены средства массовой информации, и вот, когда я просто разговаривал с другими людьми, она подошла ко мне и говорит, мол, что ты смотришь таким убийственным взглядом, нож-то небось в кармане, собираешься кому-то голову отрезать, а?"

По словам Оргу, он даже не смог ничего на это ответить, а его собеседник слышал слова Вейденберг.

Услышав заявления Эрика Оргу, Kuuuurija обратилась за комментарием к Ингрид Вейденберг, которую, по ее словам, шокировала версия диетолога.

Ее комментарий был таков: "Kroonika" неоднократно освещала деятельность Эрика Оргу в прошлом, и я ценю сотрудничество между "Kroonika" и Эриком Оргу до сих пор. Последним доказательством этого является опубликованная в журнале 22 января длинная статья-портрет Эрика Оргу вместе с созданной специально для этого фотосессией. Статья была опубликована в том числе и на нашем сайте".

Таким образом, Ингрид Вейденберг утверждает, что утверждения Оргу не соответствуют действительности, а отношения журнала с известным диетологом - скорее хорошие.

Но и после этого Оргу заверил, что все рассказанное им - правда на 100%.

Катрин Луст также позвонила человеку, который предположительно был с Эриком Оргу на вечеринке канала Tv3, когда Вейденберг подошла к нему. Женщина подтвердила случившееся.

Оргу говорит, что устал быть в центре сплетен и хочет спокойной жизни.

А в заключение он дает зрителям Kuuuurija несколько бесплатных советов о том, как быстро привести себя в форму к весне!