Руководитель ЭЖД: пора снова начинать переговоры с нашими соседями

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый руководитель Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн, курировавший в последние годы планирование и проектирование железной дороги Rail Balticа.

Выдержки из беседы:

– Как вы оцениваете текущее состояние дел на Eesti Raudtee? Иногда даже складывается впечатление, что железной дороги в Эстонии больше нет, кроме электричек.

– Как нет? Мы все-таки грузы еще перевозим. Объемы перевозок в 2020 году немного снизились по сравнению с 2019 годом, но все равно грузы идут, хотя и не так много, как хотелось бы.

– Можем ли мы говорить об обвальном падении грузоперевозок?

– Падение, конечно, было заметным во время коронакризиса. Объемы перевозок сланцевых грузов тоже оставляют желать лучшего.

Общие объемы перевозок в 2020 году сократились на 13 процентов, в основном за счет контейнерных грузов. Перевозки в контейнерах на Москву упали почти на 40%.

Есть два состава на Москву и Калугу, груженых автомобилями, но поскольку поставок сейчас нет, они не работают. Остальные грузы, за исключением сланцевых, идут более-менее.

– Вы озвучили серьезные цифры: – 13%, – 40%. Что с этим делать?

– Это еще хорошо. Начало прошлого года было совсем неудачным: падение составляло 25-30%. К счастью, после первой волны covid-19 некоторые грузы вернулись.

Что с этим делать? Надо снова начинать переговоры с нашими соседями, собственниками грузов.

Нам нужно найти те грузы, которые могут идти через Эстонию. Сейчас контейнерные грузы простаивают в пробках между Белоруссией и Польшей. Некоторые поезда уже начинают перенаправлять через Калининград и Литву. Мы тоже могли бы этим перевозчикам предложить свои услуги.

– Насколько сильно влияют на ситуацию covid-19 и отсутствие рабочих контактов с соседом? Правильно ли я понимаю, что контакты сейчас на нуле?

– Можно сказать, что covid-19 тоже влияет, но хороших отношений с соседями, к сожалению, сейчас нет.

– Почему? И можно ли что-то изменить?

– Думаю, что можно.

Наряду с соседями надо восстановить хорошие отношения с клиентами в Эстонии, нашими операторами. Впереди много работы.

– Куда может вести железная дорога из Эстонии? С кем вам придется в первую очередь налаживать контакты?

– Самые важные – контейнерные перевозки, которые начинаются в Азии (с Китая и Кореи). Для того, чтобы они прошли через Эстонию, необходимо договориться с другими дорогами, такими как Казахстан и Россия. Это наиболее важные дороги для перевозок.

– Поддержите ли вы план государства восстановить концерн Eesti Raudtee, чтобы собрать разрозненные фирмы-лавочки воедино, резко снизив расходы? Ведь грузов все равно почти нет...

– Такого плана пока нет. Министерство проведет исследование по этой части, решение будет не раньше конца года.