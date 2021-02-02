Ср, 3.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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  • Руководитель ЭЖД: пора снова начинать переговоры с нашими соседями
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Руководитель ЭЖД: пора снова начинать переговоры с нашими соседями

  • Будем стараться запустить экспресс в Петербург
  • Нужны быстрые скорости и погранкотроль в пути
  • Поддерживаю создание единого концерна ЭЖД
  • Впереди много работы и огромные инвестиции

Реально ли в условиях падения грузоперевозок восстановить госконцерн Eesti Raudtee, объединив разрозненные фирмы с целью снижения расходов? Запустят ли экспресс до Петербурга после открытия границ?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире новый руководитель Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн, курировавший в последние годы планирование и проектирование железной дороги Rail Balticа.

Выдержки из беседы:

– Как вы оцениваете текущее состояние дел на Eesti Raudtee? Иногда даже складывается впечатление, что железной дороги в Эстонии больше нет, кроме электричек.

– Как нет? Мы все-таки грузы еще перевозим. Объемы перевозок в 2020 году немного снизились по сравнению с 2019 годом, но все равно грузы идут, хотя и не так много, как хотелось бы.

– Можем ли мы говорить об обвальном падении грузоперевозок?

– Падение, конечно, было заметным во время коронакризиса. Объемы перевозок сланцевых грузов тоже оставляют желать лучшего.

Общие объемы перевозок в 2020 году сократились на 13 процентов, в основном за счет контейнерных грузов. Перевозки в контейнерах на Москву упали почти на 40%. 

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Есть два состава на Москву и Калугу, груженых автомобилями, но поскольку поставок сейчас нет, они не работают. Остальные грузы, за исключением сланцевых, идут более-менее.

– Вы озвучили серьезные цифры: – 13%, – 40%. Что с этим делать?

– Это еще хорошо. Начало прошлого года было совсем неудачным: падение составляло 25-30%. К счастью, после первой волны covid-19 некоторые грузы вернулись.

Что с этим делать? Надо снова начинать переговоры с нашими соседями, собственниками грузов.

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Нам нужно найти те грузы, которые могут идти через Эстонию. Сейчас контейнерные грузы простаивают в пробках между Белоруссией и Польшей. Некоторые поезда уже начинают перенаправлять через Калининград и Литву. Мы тоже могли бы этим перевозчикам предложить свои услуги.

– Насколько сильно влияют на ситуацию covid-19 и отсутствие рабочих контактов с соседом? Правильно ли я понимаю, что контакты сейчас на нуле?

– Можно сказать, что covid-19 тоже влияет, но хороших отношений с соседями, к сожалению, сейчас нет.

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– Почему? И можно ли что-то изменить?

– Думаю, что можно.

Наряду с соседями надо восстановить хорошие отношения с клиентами в Эстонии, нашими операторами. Впереди много работы.

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– Куда может вести железная дорога из Эстонии? С кем вам придется в первую очередь налаживать контакты?

– Самые важные – контейнерные перевозки, которые начинаются в Азии (с Китая и Кореи). Для того, чтобы они прошли через Эстонию, необходимо договориться с другими дорогами, такими как Казахстан и Россия. Это наиболее важные дороги для перевозок.

– Поддержите ли вы план государства восстановить концерн Eesti Raudtee, чтобы собрать разрозненные фирмы-лавочки воедино, резко снизив расходы? Ведь грузов все равно почти нет...

– Такого плана пока нет. Министерство проведет исследование по этой части, решение будет не раньше конца года.

Отмечу, что пока существовал концерн, легче было продать эстонский коридор, аргументируя это тем, что у нас есть и инфраструктура, и перевозчики, и вагоны, и составы. Сейчас, когда все фирмы разрозненны, работать нелегко.

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– А что вы думаете об идее забрать у государства железную дорогу, передав ее в частные руки. Наверняка, в эти непростые времена желающие купить предприятие найдутся…

– Этот вопрос, скорее, нужно задавать министерству и фирме Operail, точно не мне.

– Какова будет судьба государственного грузоперевозчика Operail (EVR Cargo)? Концерн его поглотит или оставит отдельным?

– Всё прояснится в ходе исследований. Я всегда поддерживал систему единого концерна. В таком случае споров между госпредприятиями будем меньше.

– Может ли так случиться, что у нас останется только внутренняя железная дорога?

– Не думаю, что такое возможно. Эстонской железной дороге уже 150 лет. Уверен, что ей отмерено еще как минимум 150 лет, пока не найдут более эффективный и экологичный способ транспортировки грузов.

Мы планируем инвестировать огромные суммы в электрификацию, сигнализацию, оборудование переездов на железной дороге, увеличение скорости до Тарту и Нарвы.

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– Что может измениться после открытия границ в международном пассажирском сообщении? Запустят ли экспресс до Петербурга?

– Очень надеюсь, что международное сообщение восстановится. Пока все договоры и предпосылки для этого имеются. Ждем окончания коронакризиса.

– Когда для поезда из Таллинна откроется российская граница? Есть ли сигналы?

– Пока нет.

– Нужен ли нам экспресс до Петербурга?

– Это зависит от многих факторов. Для начала нужно повысить скорость до 160 км/час и затем подумать, как быть с погранконтролем.

– Возможен ли пограничный контроль на колесах – по аналогии с отлаженной между Санкт-Петербургом и Хельсинки схемой?

– Именно об этом идет речь. Это позволило бы нам конкурировать с автобусными перевозками.

– Реально ли запустить этот проект?

– Надо постараться.

– Что должно случиться, чтобы это произошло?

– Нужны хорошие отношения с Октябрьской железной дорогой и приемлемое технологическое решение.

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Важно понять, что можно предпринять в пограничной зоне. Наши пограничники были готовы заниматься вплотную этим вопросом уже 10 лет назад. Плюс ко всему потребуется высокая скорость и хорошие составы.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: возможен ли рестарт ЭЖД? FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: SANDER ILVEST/
  • Каково текущее состояние дел на Eesti Raudtee? Велико ли влияние коронакризиса и отсутствие рабочих контактов с восточным соседом?
  • Реально ли в условиях падения грузоперевозок восстановить концерн Eesti Raudtee, собрав разрозненные фирмы-лавочки воедино и резко снизив расходы?
  • Каковы перспективы государственного грузоперевозчика Operail (бывшего EVR Cargo)? 
  • Может ли так случиться, что в Эстонии останется только внутренняя железная дорога?
  • Что может измениться после открытия границ в международном пассажирском сообщении? Запустят ли экспресс до Петербурга? 
  • Каковы перспективы проекта Rail Baltica, учитывая то, что Европа начала экономить и ЕС может урезать финансирование?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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