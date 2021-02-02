В Эстонии уровень безработицы вырос до 8,8%
Уровень зарегистрированной безработицы в стране вырос за неделю на 0,1% до 8,8%, а общее количество безработных увеличилось до 56 847 человек, свидетельствуют данные Кассы страхования от безработицы.
Уровень зарегистрированной безработицы в стране вырос за неделю на 0,1% до 8,8%, а общее количество безработных увеличилось до 56 847 человек, свидетельствуют данные Кассы страхования от безработицы.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он достиг отметки в 14%, а самым низким на Хийумаа и в Йыгевамаа - 6%, пишет Rus.ERR.
Общее количество безработных в Ида-Вирумаа составляет 8510 человек. В том числе 3971 - в Нарве, 2127 - в Кохтла-Ярве, 793 - в Силламяэ.
В крупнейшем городе страны Таллинне сейчас 19 834 безработных, а в Тарту - 3281.