В Эстонии уровень безработицы вырос до 8,8%

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он достиг отметки в 14%, а самым низким на Хийумаа и в Йыгевамаа - 6%, пишет Rus.ERR.

Общее количество безработных в Ида-Вирумаа составляет 8510 человек. В том числе 3971 - в Нарве, 2127 - в Кохтла-Ярве, 793 - в Силламяэ.