Вт, 2.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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В Эстонии уровень безработицы вырос до 8,8%

Касса страхования от безработицы. ФОТО: Elmo Riig

Уровень зарегистрированной безработицы в стране вырос за неделю на 0,1% до 8,8%, а общее количество безработных увеличилось до 56 847 человек, свидетельствуют данные Кассы страхования от безработицы.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где он достиг отметки в 14%, а самым низким на Хийумаа и в Йыгевамаа - 6%, пишет Rus.ERR.

Общее количество безработных в Ида-Вирумаа составляет 8510 человек. В том числе 3971 - в Нарве, 2127 - в Кохтла-Ярве, 793 - в Силламяэ.

В крупнейшем городе страны Таллинне сейчас 19 834 безработных, а в Тарту - 3281.

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