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  • Канепи обыграла на турнире в Мельбурне седьмую ракетку мира
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Канепи обыграла на турнире в Мельбурне седьмую ракетку мира

Кайа Канепи. ФОТО: WILLIAM WEST/AFP

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в третий круг теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне с призовым фондом 565 530 долларов США, пишет Rus.ERR.

В ночь на вторник по восточноевропейскому времени в матче второго раунда занимающая 94-е место в мировом рейтинге эстонка в трех сетах обыграла седьмую ракетку мира, посеянную на турнире под четвертым номером Арину Соболенко из Белоруссии - 6:1, 2:6, 6:1.

Поединок продлился 1 час и 42 минуты. До встречи с Канепи Соболенко выиграла 15 матчей кряду.

В поединке за выход в четвертьфинал Кайа Канепи встретится с 71-й ракеткой мира, представительницей России Дарьей Касаткиной, которая во вторник была сильнее словенки Полоны Херцог (WTA 49) - 6:4, 6:3.

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