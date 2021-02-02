Канепи обыграла на турнире в Мельбурне седьмую ракетку мира
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в третий круг теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне с призовым фондом 565 530 долларов США, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вышла в третий круг теннисного турнира Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне с призовым фондом 565 530 долларов США, пишет Rus.ERR.
В ночь на вторник по восточноевропейскому времени в матче второго раунда занимающая 94-е место в мировом рейтинге эстонка в трех сетах обыграла седьмую ракетку мира, посеянную на турнире под четвертым номером Арину Соболенко из Белоруссии - 6:1, 2:6, 6:1.
Поединок продлился 1 час и 42 минуты. До встречи с Канепи Соболенко выиграла 15 матчей кряду.
В поединке за выход в четвертьфинал Кайа Канепи встретится с 71-й ракеткой мира, представительницей России Дарьей Касаткиной, которая во вторник была сильнее словенки Полоны Херцог (WTA 49) - 6:4, 6:3.