Канепи обыграла на турнире в Мельбурне седьмую ракетку мира

В ночь на вторник по восточноевропейскому времени в матче второго раунда занимающая 94-е место в мировом рейтинге эстонка в трех сетах обыграла седьмую ракетку мира, посеянную на турнире под четвертым номером Арину Соболенко из Белоруссии - 6:1, 2:6, 6:1.