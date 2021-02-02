Замглавреда Mash объявил о своем уходе после публикаций о "дворце Путина"

"Дворец для Путина"

До этого, 19 января, фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован на YouTube. На 2 февраля он набрал свыше 106 млн просмотров.

По данным ФБК, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Сам Путин заявлял, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании.

Через одиннадцать дней после размещения видео российский миллиардер и близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг выступил с утверждением, что особняк принадлежит ему.