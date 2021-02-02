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Март Хельме
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  • Экономика
  • Аренда квартир: за последний год власти недосчитались налогов на 24 млн евро
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Аренда квартир: за последний год власти недосчитались налогов на 24 млн евро

Многоквартирный дом. Иллюстративное фото. ФОТО: ERIK PROZES / Scanpix

Сумма налогов, не уплачиваемых с дохода от сдачи в аренду квартир, растет, и Налогово-таможенный департамент испытывает трудности с выявлением случаев уклонения от данного налога, пишет Rus.ERR.

В 2019 году размер не уплаченных с арендных квартир налогов оценили в 23,7 млн евро, и за предшествующие два года эта сумма выросла на 2,7 млн евро.

По словам руководителя отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулуса, ведомству сложно выявлять людей, которые ведут расчеты наличными и таким образом уклоняются от налогов: "Одна из главных причин, несомненно, рост числа жилых помещений, а также и то, что постоянно растут и цены на аренду, что увеличивает и сумму не уплачиваемых налогов. Нет прямой причины, по которой сегодня надо пользоваться наличными. Это намного удобнее делать через современные интернет-банки. Я не вижу рациональной причины".

По мнению члена правления Палаты маклеров по недвижимости Ардо Леппа, число уклоняющихся от уплаты налогов владельцев недвижимости за десять лет уменьшилось, а внесение арендной платы наличными могут предпочитать пожилые люди, которые меньше пользуются интернет-банками.

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