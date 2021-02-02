Фото ⟩ В Кассисаба продается квартира с террасой, площадь которой равна четырем двухкомнатным хрущевкам
В Таллинне выставлена на продажу четырехкомнатная квартира с террасой площадью 156 квадратных метров, сообщает Kodustiil.
В Таллинне выставлена на продажу четырехкомнатная квартира с террасой площадью 156 квадратных метров, сообщает Kodustiil.
Квартира общей площадью 255 квадратных метров находится на шестом этаже семиэтажного дома. Собственник просторной квартиры с современным интерьером и удобной планировкой хочет получить за нее 380 000 евро.
В квартире три спальни, ванная комната с финской сауной, туалет, открытая кухня-гостиная. У дома особенная планировка, и эта квартира единственная на этаже. В выполненном в мягких тонах интерьере квартиры продумана каждая деталь. Особое внимание уделено освещению.
Особенностью квартиры можно считать своеобразный камин, расположение которого очень хорошо спланировано: пламя можно увидеть из кухни, гостиной и коридора. Свет камина отражается в белой напольной плитке и добавляет в квартиру тепла и уюта. Несмотря на большую площадь в квартире весьма разумные ежемесячные коммунальные платежи: около 160 евро летом и до 240 евро в зимние месяцы.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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