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Калле Лаанет
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  • В Кассисаба продается квартира с террасой, площадь которой равна четырем двухкомнатным хрущевкам
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Фото ⟩ В Кассисаба продается квартира с террасой, площадь которой равна четырем двухкомнатным хрущевкам

Квартира в Таллинне с огромной террасой. ФОТО: City24

В Таллинне выставлена на продажу четырехкомнатная квартира с террасой площадью 156 квадратных метров, сообщает Kodustiil.

Квартира общей площадью 255 квадратных метров находится на шестом этаже семиэтажного дома. Собственник просторной квартиры с современным интерьером и удобной планировкой хочет получить за нее 380 000 евро.

Квартира в Таллинне с огромной террасой. ФОТО: City24

В квартире три спальни, ванная комната с финской сауной, туалет, открытая кухня-гостиная. У дома особенная планировка, и эта квартира единственная на этаже. В выполненном в мягких тонах интерьере квартиры продумана каждая деталь. Особое внимание уделено освещению.

Квартира в Таллинне с огромной террасой. ФОТО: City24

Особенностью квартиры можно считать своеобразный камин, расположение которого очень хорошо спланировано: пламя можно увидеть из кухни, гостиной и коридора. Свет камина отражается в белой напольной плитке и добавляет в квартиру тепла и уюта. Несмотря на большую площадь в квартире весьма разумные ежемесячные коммунальные платежи: около 160 евро летом и до 240 евро в зимние месяцы.

Квартира в Таллинне с огромной террасой. ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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