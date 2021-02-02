Вт, 2.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Памятник Яаку Йоале в Вильянди скрыли от глаз жителей и гостей города
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Галерея ⟩ Памятник Яаку Йоале в Вильянди скрыли от глаз жителей и гостей города

Как и обещал в понедельник мэр Мадис Тимпсон, горуправа Вильянди решила прекратить экспонировать памятник певцу Яаку Йоале, поэтому во вторник утром монумент был скрыт от глаз жителей и гостей города, пишет Sakala.

Пока в сложившуюся ситуацию не будет внесена ясность, памятник будет скрыт от глаз прохожих с помощью сколоченного из древесностружечных плит короба.

Напомним, что вдова известного певца Яака Йоалы и собственница патента на его имя требует от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоале, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.

«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоалы Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.

По мнению Майре Йоалы, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала. От дальнейших комментариев вдова отказалась.

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