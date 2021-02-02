Галерея ⟩ Памятник Яаку Йоале в Вильянди скрыли от глаз жителей и гостей города

Пока в сложившуюся ситуацию не будет внесена ясность, памятник будет скрыт от глаз прохожих с помощью сколоченного из древесностружечных плит короба.

Напомним, что вдова известного певца Яака Йоалы и собственница патента на его имя требует от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоале, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.

«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоалы Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.