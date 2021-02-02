В Таллинне и Маарду может ощутимо подешеветь отопление

С февраля Enefit Green снизит цену на производимое Ируской электростанцией тепло из отходов на 43 процента до 7,98 евро за мегаватт-час. Это самое дешевое производимое в Эстонии тепло, которое Enefit Green полностью перепродает тепловым сетям Таллинна и Маарду.

«Производимое электростанцией Иру тепло и раньше было самым дешевым в Эстонии, а теперь мы еще снижаем цену и создаем предпосылки снижения цены на тепло для обычного потребителя в Таллинне и Маарду», – сказал член правления Enefit Green Вейко Ряйм. В последний раз цену на производимое на Ируской электростанции тепло из отходов снижали в мае 2019 года, когда снижение составило 35 процентов.

По словам Вейко Ряйма, снизить цены на тепло в основном позволила новая ситуация на рынке тепла Таллинна. «Теперь мы можем полностью использовать мощности электростанции по производству энергии и поставлять весь объем производства в тепловую сеть. Согласно договору с Utilitas, мы будем продавать им до 2027 года дополнительно 90 ГВтч тепла в год для таллиннской сети отопления. Этот объем сопоставим с годовым объемом потребления тепла в городе Вильянди. Раньше его, к сожалению, приходилось выпускать в воздух», – сказал Ряйм.

В качестве еще одной причины снижения цены на тепло Ряйм указал, что Ируской электростанции будут платить за переработку отходов больше, чем раньше. «Плата за сжигание отходов формируется на основании предложений, которые делают сами участники рынка в конкурсах, организуемых Enefit Green. Проще говоря, перерабатывающие отходы организации могут выбирать, что им делать с собранными у людей смешанными бытовыми отходами: захоронят ли они их на свалке, что, как правило, дороже, или доставят на электростанцию Иру, где из мусора можно экологически чистым образом произвести электричество и тепло», – сказал Ряйм.

В 2020 году Enefit Green также добилась успеха в тендерах на переработку отходов в четырех районах Таллинна, предложив наиболее выгодное решение по переработке отходов на пять лет. «Это хороший пример экономики замкнутого цикла – мы перерабатываем больше отходов в Таллинне и производим для города больше дешевого тепла, а также обеспечиваем эффективность производства электроэнергии», – сказал Ряйм. В 2020 году компания Enefit Green переработала на Ируской электростанции в общей сложности 242 тысячи тонн смешанных бытовых отходов и топлива из мусора, произведя из них электроэнергию и тепло.

С 2013 года Ируская электростанция перерабатывает смешанные бытовые отходы в электроэнергию и тепло, что значительно сократило складирование на свалках. Таким образом, Enefit Green вносит свой вклад в более чистую окружающую среду в Эстонии. Тепло, производимое в Иру, покрывает примерно 25% потребления тепловой энергии Таллинна, также произведенным там теплом снабжается город Маарду. Цена на тепло в Эстонии регулируется Законом о централизованном теплоснабжении и базируется на затратах. Цену утверждает Департамент конкуренции.