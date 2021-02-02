«С моей болезнью можно вакцинироваться?»

Также, хотя бы поначалу, нужно продолжать соблюдать дистанцию и носить маску и после вакцинации. Возможно, что при появлении новой информации эта рекомендация изменится. Сейчас исследования, связанные с вакциной, касались в основном возникновения защиты, но еще не было основательных исследований того, помогает ли вакцинация избежать бессимптомного заболевания или распространения. До тех пор, пока у нас нет четкой уверенности, лучше ошибаться в сторону опасности и придерживаться мер осторожности.

Самые распространенные вопросы о вакцине Covid-19

Специалисты Клиники Тартуского университета ответили на самые распространенные вопросы о вакцине.

- Не будет ли безопаснее переболеть?

- В данный момент нет информации о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации или перенесенной болезни. Но известно, что болезнь может протекать тяжело и закончиться смертью. Также вакцинацией важно защитить свою семью, коллег и пациентов.

- Каковы свойства вакцины от Covid-19?

- Как все ранее известные вакцины, и эта вакцина прошла основательное исследование на безопасность. MRNA-технология, конечно, является новой, но не неизвестной, вакцинацию таким образом исследуют более десяти лет, просто эта вакцина — первая, которая получила разрешение на продажу.

MRNA-вакцина содержит информацию о части состава белка вируса, и в результате ее введения в теле организма вырабатывается белок SARS-CoV-2, который вызывает иммунный ответ и через это возникает защита от болезни (иммунная система учится распознавать SARS-CoV-2).

Вакцина не содержит частичек вируса или самого вируса и не в состоянии вызывать болезнь. MRNA не присоединяется к клеткам ДНК, и безопасна для размножения иммунных клеток.

- От вакцины от Covid-19 возникают долгосрочные побочные эффекты?

- На данный момент исследования вакцины еще не продолжались длительное время, но учитывая особенности и действие вакцины нет вероятности возникновения долгосрочных побочных эффектов. Кроме того, действие и побочные эффекты получившей лицензию на использование вакцины постоянно оцениваются и впредь.

- Можно ли вакцинироваться после недавно перенесенного Covid-19?

- Вакцинироваться можно сразу после завершения изоляции.

- Переболевших Covid-19 тоже будут приглашать на вакцинацию?

- И переболевшие люди подлежат вакцинации. Сейчас неизвестно, как долго сохраняется иммунитет после болезни, а потому вакцинируют и переболевших.

Источник: Клиника Тартуского университета