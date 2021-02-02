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Калле Лаанет
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  • Еще одним новичком "Левадии" стал форвард сборной Эстонии Франк Лийвак
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Еще одним новичком "Левадии" стал форвард сборной Эстонии Франк Лийвак

Франк Лийвак. ФОТО: Jana Pipar

Таллиннская "Левадия" объявила о заключении двухлетнего контракта с нападающим сборной Эстонии по футболу Франком Лийваком (24), пишет Rus.ERR.

Предыдущие три сезона футболист защищал цвета самого принципиального соперника "Левадии", столичной "Флоры".

В высшей лиге Лийвак провел 91 матч, в которых забил 27 голов.

За сборную Эстонии нападающий сыграл 24 поединка, забив 3 мяча.

В зимнее межсезонье он стал уже девятыми новичком "Левадии".

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