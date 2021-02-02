Видео ⟩ Маклер по недвижимости показал худшую в мире квартиру за бешеные деньги
Маклер из Нью-Йорка под ником newyorkcityrealtor опубликовал в TikTok видео, по его мнению, самой худшей квартиры в мире.
Маклер из Нью-Йорка под ником newyorkcityrealtor опубликовал в TikTok видео, по его мнению, самой худшей квартиры в мире.
@newyorkcityrealtor
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Он рассказал, что квартира находится в одном из домов района Вест-Виллидж на Манхэттене. В месяц такое жилье обойдется в 1650 долларов (около 1365 евро).
Чтобы сходить в туалет, арендатору нужно выйти из квартиры и отправиться на поиски туалета, который расположен на этаже. Общая душевая также находится в коридоре.
Комментаторы согласились с маклером. Один пользователь даже посоветовал будущему арендатору, что лучше пользоваться туалетом в Starbucks, который находится неподалеку. В свою очередь, пользователь под ником Will отметил, что видел приюты для бездомных получше, чем эта квартира.