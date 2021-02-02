Фото ⟩ Хиллар Тедер: я готов к сотрудничеству с правоохранительными органами

Ведущий окружной прокурор Таави Перн сказал BNS, что прокуратура не согласна с позицией защитников. «На наш взгляд, предъявление подозрения и арест подозреваемого оправдан, и уездный суд также согласился с нашей позицией», - отметил он.

12 января сотрудники Полиции безопасности задержали бизнесмена Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт в связи с возможными коррупционными преступлениями, связанными с Porto Franco. Подозрение было также предъявлено генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Тедера и Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, была достигнута договоренность, что Хиллар Тедер пожертвует Центристской партии до муниципальных выборов в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать в пользу развития Porto Franco право на строительство выездной дороги парковки на земле города Таллинна.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер пообещал дать взятку Керсти Крахт за то, что она воспользуется своим положением советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании антикризисных мер Kredex. Взятка не была передана, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в сговоре по отмыванию денег с целью скрыть, что Крахт получила взятку от Тедера. Также было предъявлено подозрение в совершении несколько преступлений еще двум предпринимателям.

Хиллар Тедер сказал на сегодняшнем заседании Таллиннского окружного суда, что готов к всяческому сотрудничеству с правоохранительными органами и не планирует препятствовать работе следователя на свободе. «Я не хочу ни на кого влиять. Ситуация, когда я нахожусь под стражей, является для меня наказанием еще до того, как начался судебный процесс или было озвучено решение суда», - заявил бизнесмен.

Тедер участвовал в заседании посредством видеомоста. Суд примет решение о возможном освобождении Тедера 10 февраля.