Фото ⟩ Суд обсуждает возможность освобождения Хиллара Тедера из-под стражи

Ведущий окружной прокурор Таави Перн сказал BNS, что прокуратура не согласна с позицией защитников. «На наш взгляд, предъявление подозрения и арест подозреваемого оправдан, и уездный суд также согласился с нашей позицией», - отметил он.

12 января сотрудники Полиции безопасности задержали бизнесмена Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт в связи с возможными коррупционными преступлениями, связанными с Porto Franco. Подозрение было также предъявлено генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Тедера и Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, была достигнута договоренность, что Хиллар Тедер пожертвует Центристской партии до муниципальных выборов в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать в пользу развития Porto Franco право на строительство выездной дороги парковки на земле города Таллинна.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер пообещал дать взятку Керсти Крахт за то, что она воспользуется своим положением советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании антикризисных мер Kredex. Взятка не была передана, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности.