За сутки в Эстонии выявлено 467 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 253 человек. В Харьюмаа 204 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 65, на Сааремаа — 29, в Тарту- и Пярнумаа — 23, в Ярвамаа — 18, в Ляэне-Виру- и Рапламаа — по 12, в Вильяндимаа — девять, в Валга-, Ляэне- и Йыгевамаа — по три, в Вырумаа и на Хийумаа — по два новых случая. В Пыльвамаа не выявлено ни одного заражения. В случае десяти положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 529,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,8% от общего количества сделанных тестов.

Открыто 49 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 410 пациентов.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 28 907 человек, две дозы вакцины получили 11 310 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 28 907 человек, из которых 11 310 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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