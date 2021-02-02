У хоккеиста сборной Эстонии изъяли шесть килограммов наркотиков

Как сообщили в Вируской окружной прокуратуре, четверым фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконном обороте больших партий наркотических средств, в том числе кокаина, конопли и амфетамина, с целью получения крупного денежного дохода.

По версии следователей, один из обвиняемых неоднократно привозил наркотики из европейских стран и прятал их в различные тайники в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, а Филипп Шварыгин, по мнению правоохранительных органов, дважды забирал наркотики из этих тайников. В первом случае ему удалось реализовать часть наркотических веществ, а часть была обнаружена при обыске его жилья и подвала, а во второй раз, когда Шварыгин отправился забирать наркотики из тайника, его задержали, обнаружив при нем 6 кг амфетамина.

Как подтвердил представляющий интересы Шварыгина присяжный адвокат Свен Силлар, против его клиента возбудили уголовное дело по обвинению в обороте наркотиков. "Но пока приговора нет, а значит, нет оснований и полагать, что он виновен в инкриминируемых ему деяниях", - сказал адвокат.

Регулярно вызывавшийся в сборную Эстонии Шварыгин выступал за такие клубы, как "Викинг", "Паэмурру", "Старз" и "Вялк".