Оборотная сторона работы нотариуса: подделки, подставные лица и попытки близких использовать пожилого человека

В последнее время Нотариальной палате приходилось чаще обычного сталкиваться с различными подделками. «Мы нередко встречались с ситуациями, когда люди получали по электронной почте документы, которые внешне выглядели как документы какого-нибудь иностранного нотариуса и обещали для получателя при условии уплаты платы за услугу большое пожертвование или подарок. Естественно, в таком случае мы имеем дело с подделкой», – констатирует председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

По словам Саар-Йохансон, ситуацию осложняет то обстоятельство, что иногда люди сами отказываются верить в подделку.

«Например, нам известно о случаях, когда члены Нотариальной палаты или работники банка пытались объяснить человеку, что полученный им документ - поддельный и что он ни в коем случае не должен делать никаких переводов отправителю, однако человек все равно переводил отправителю деньги», – сказала Саар-Йохансон.

Помимо более простых мошеннических писем нотариусам приходилось распознавать и более сложные махинации. 1

В повседневной работе нотариусов очень важную роль играет предотвращение отмывания денег и установление фактических выгодоприобретателей и происхождения денег.

«Мы сталкивались и с крайне необычными ситуациями – например, один покупатель доли в товариществе с ограниченной ответственностью не мог ответить на вопрос нотариуса о том, как вообще называется компания, долю в которой он покупает. Клиент считал, что название компании совершенно не важно. В связи с подозрением об использовании подставного лица нотариус отказался удостоверить сделку», – приводит пример Саар-Йохансон.

Известен также случай, когда человек хотел продать долю в товариществе с ограниченной ответственностью по цене 1 евро человеку, проживающему в Азии. Когда нотариус попросил стороны разъяснить экономическую составляющую сделки, стороны отказались совершать эту сделку.

Одной из самых серьезных проблем являются злонамеренные попытки использовать недостаточную способность человека к разумному суждению. Например, при подготовке сделки выяснялось, что в отношении желавшего продать квартиру человека в суде уже было возбуждено производство по назначению опекуна. 1

Или же в нотариальное бюро приводили человека, у которого полностью отсутствовало какое-либо желание действовать. Несмотря на некоторую способность ориентироваться во времени и пространстве, он не был способен припомнить важные факты из своей жизни.

«Поэтому хочется попросить близких пожилых и нуждающихся в помощи людей – присматривайте за их действиями, и если вам кажется, что человек больше не понимает последствий своих действий, обязательно обратитесь в суд для назначения опекуна», – отмечает председатель Нотариальной палаты.