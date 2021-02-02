Вт, 2.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Оборотная сторона работы нотариуса: подделки, подставные лица и попытки близких использовать пожилого человека
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Оборотная сторона работы нотариуса: подделки, подставные лица и попытки близких использовать пожилого человека

В кабинете у нотариуса. ФОТО: Shutterstock

Львиная доля работы нотариусов заключается в рутинном составлении и удостоверении договоров, однако при этом нотариусы играют существенную роль в предотвращении различных мошеннических схем и в защите людей от мошенников и стремящихся использовать их злоумышленников, которыми могут оказаться даже члены их собственной семьи или близкие.

В последнее время Нотариальной палате приходилось чаще обычного сталкиваться с различными подделками. «Мы нередко встречались с ситуациями, когда люди получали по электронной почте документы, которые внешне выглядели как документы какого-нибудь иностранного нотариуса и обещали для получателя при условии уплаты платы за услугу большое пожертвование или подарок. Естественно, в таком случае мы имеем дело с подделкой», – констатирует председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

По словам Саар-Йохансон, ситуацию осложняет то обстоятельство, что иногда люди сами отказываются верить в подделку.

«Например, нам известно о случаях, когда члены Нотариальной палаты или работники банка пытались объяснить человеку, что полученный им документ - поддельный и что он ни в коем случае не должен делать никаких переводов отправителю, однако человек все равно переводил отправителю деньги», – сказала Саар-Йохансон.

Помимо более простых мошеннических писем нотариусам приходилось распознавать и более сложные махинации.

В повседневной работе нотариусов очень важную роль играет предотвращение отмывания денег и установление фактических выгодоприобретателей и происхождения денег.

«Мы сталкивались и с крайне необычными ситуациями – например, один покупатель доли в товариществе с ограниченной ответственностью не мог ответить на вопрос нотариуса о том, как вообще называется компания, долю в которой он покупает. Клиент считал, что название компании совершенно не важно. В связи с подозрением об использовании подставного лица нотариус отказался удостоверить сделку», – приводит пример Саар-Йохансон.

Известен также случай, когда человек хотел продать долю в товариществе с ограниченной ответственностью по цене 1 евро человеку, проживающему в Азии. Когда нотариус попросил стороны разъяснить экономическую составляющую сделки, стороны отказались совершать эту сделку.

Одной из самых серьезных проблем являются злонамеренные попытки использовать недостаточную способность человека к разумному суждению. Например, при подготовке сделки выяснялось, что в отношении желавшего продать квартиру человека в суде уже было возбуждено производство по назначению опекуна.

Или же в нотариальное бюро приводили человека, у которого полностью отсутствовало какое-либо желание действовать. Несмотря на некоторую способность ориентироваться во времени и пространстве, он не был способен припомнить важные факты из своей жизни.

«Поэтому хочется попросить близких пожилых и нуждающихся в помощи людей – присматривайте за их действиями, и если вам кажется, что человек больше не понимает последствий своих действий, обязательно обратитесь в суд для назначения опекуна», – отмечает председатель Нотариальной палаты.

Иногда предпринимаются попытки повлиять на нотариальные действия, воспользовавшись адресом электронной почты или даже электронной цифровой подписью человека. Например, один раз в нотариальное бюро обратился человек, желавший подарить часть своей недвижимости ребенку, однако позднее нотариус получил с этого же адреса электронной почты два письма, одно из которых было подписано электронной цифровой подписью. В письмах этот же человек утверждал, что он не желает совершать данную сделку.

У нотариуса возникло подозрение, что письма были отправлены разными членами семьи. В ходе беседы выяснилось, что на самом деле у собственника недвижимости имелись проблемы с памятью, и что он, например, не помнил даже о своей предыдущей консультации с нотариусом. Так как все это указывало на неспособность человека к разумному суждению и на попытки воспользоваться его проблемами с памятью, нотариус отказался удостоверить сделку.

«К сожалению, примеров попыток злоупотребить доверием или состоянием здоровья людей можно привести намного больше. Пожалуй, самый главный вывод в этой связи заключается в том, что при совершении важных действий нам никогда не стоит надеяться только на электронные цифровые подписи. Если бы в некоторых из вышеописанных случаев не вмешался нотариус, жертва могла бы столкнуться с чрезвычайно серьезными проблемами, – отмечает Саар-Йохансон. – По-человечески самыми печальными ситуациями являются такие, когда человеком пытаются воспользоваться его же собственные близкие. Например, в Нотариальную палату обращались люди с просьбой, чтобы нотариус отказывался удостоверять все связанные с ними сделки, так как, по их словам, близкий родственник пытается склонить их к совершению вредных сделок», – добавляет Саар-Йохансон.

Нотариальная палата подчеркивает, что люди должны особенно осторожно относиться к различным посредникам, а также к принятию на себя обязательств и совершению платежей до заключения договоров. Если предоплата действительно необходима для приобретения недвижимой вещи, то в отношении такой предоплаты нужно обязательно заключить нотариальный договор, и для снижения рисков использовать депозитный счет нотариуса.

«Осенью можно ожидать новой волны мошеннических схем в связи с появившейся возможностью выводить деньги из пенсионных фондов.  Естественно, мы надеемся, что люди будут использовать свои сбережения разумно, однако, к сожалению, случаи использования различных мошеннических схем все-таки участились», – отметила Саар-Йохансон.

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