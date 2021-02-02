Ничего святого? ⟩ Как историческую церковь в жилой дом перестроили

Эта история началась в мае 2019 года, когда Эмили Баратт начала поиски объекта для покупки. Просмотрев порталы недвижимости, она увидела бывшую церковь, переделанную в жилой дом с восемью спальнями. Она не решалась даже внимательно посмотреть объявление, потому что думала, что реновация этой недвижимости займет слишком много времени. Однако ее мнение изменилось, как только она увидела эту церковь. По словам Эмили, она сразу почувствовала себя дома.

На следующий день решение о покупке было принято. Это была бывшая методистская церковь, которая уже использовалась для жилья, однако требовала большого ремонта. Эмили и ее муж поняли, что им предстоит большая работа. «Мы не могли осмотреть все комнаты, потому что там было опасно находиться», - сказала Эмили.

«Я думаю, что маклер и строитель подумали, что мы сошли с ума, когда захотели купить и полностью отремонтировать такой большой дом», - сказала Эмили. Так как большая часть жилища оказалась в плохом состоянии, новым собственникам предстояло во многом разобраться, передает The Sun.

Во время ремонта дома Эмили решила рассказать о процессе в социальных сетях. Она регулярно выкладывала посты о том, как меняется облик купленной ими церкви. Кроме того, семья нашла в доме много спрятанных сокровищ. Например, из-под старого пола извлекли много старинных книг и оружия. Несмотря на то, что семья живет в бывшей церкви уже больше года, дом до сих пор удивляет их каждый день.