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Игорь Калакаускас
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Поразительно! ⟩ Лучшая архитектурная фотография минувшего года

Фотограф снимает городские виды. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Бесплатное приложение для фотографий Agora провело масштабный конкурс, чтобы выявить 50 лучших фото архитектуры, передает сайт об архитектуре и дизайне Thearchitect.

Особенностью конкурса стало то, что в нем могли участвовать как профессионалы, так и любители.

Лучшим фотокадром минувшего года стал снимок самого известного пешеходного моста Вьетнама, сочетающего в себе уникальный дизайн и поэтичный пейзаж.

Золотой мост. Вьетнам. ФОТО: Thearchitect.pro

Золотой мост Дананг построен на высоте около 1400 метров над уровнем моря. Он разделен на восемь пролетов (самый длинный — 20 метров), общей длиной 148,6 метра. Это впечатляющее архитектурное произведение уникально авторским решением: его поддерживают две гигантские бетонные руки, символизирующие руки горного Бога.

С первой двадцаткой лучших фотографий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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