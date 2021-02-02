Поразительно! ⟩ Лучшая архитектурная фотография минувшего года
Бесплатное приложение для фотографий Agora провело масштабный конкурс, чтобы выявить 50 лучших фото архитектуры, передает сайт об архитектуре и дизайне Thearchitect.
Бесплатное приложение для фотографий Agora провело масштабный конкурс, чтобы выявить 50 лучших фото архитектуры, передает сайт об архитектуре и дизайне Thearchitect.
Особенностью конкурса стало то, что в нем могли участвовать как профессионалы, так и любители.
Лучшим фотокадром минувшего года стал снимок самого известного пешеходного моста Вьетнама, сочетающего в себе уникальный дизайн и поэтичный пейзаж.
Золотой мост Дананг построен на высоте около 1400 метров над уровнем моря. Он разделен на восемь пролетов (самый длинный — 20 метров), общей длиной 148,6 метра. Это впечатляющее архитектурное произведение уникально авторским решением: его поддерживают две гигантские бетонные руки, символизирующие руки горного Бога.
С первой двадцаткой лучших фотографий можно ознакомиться ЗДЕСЬ.