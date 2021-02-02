Таллиннский уборщик снега: в принципе, мы не успеваем его убирать

Главное - не завалить въезд. ФОТО: Remo Tõnismäe

Самое важное – держать чистыми склоны, а затем основные дороги. Если остается время, он расчищает и второстепенные улицы, которые зачастую из-за объема работы остаются под более толстым слоем снега. «У меня довольно много подъемов, и большая часть времени уходит на них. Они должны быть относительно летними», - говорит Пярнасте, расчищающий дорогу до Рийгикогу. За политикой он наблюдает не часто, но о том, что правительство сменилось, слышал. «Ну посмотрим, что будет. Справится ли новое правительство лучше или нет», - говорит он.

Поездки на велосипеде в столице с такой плохой велосипедной инфраструктурой зимой можно отменить, поскольку те немногие дорожки, что есть, засыпаны снегом. «Здесь уже такой вал, что некуда отгребать, даже если пытаешься это делать, отодвигается немного с дорожки, но в конце концов снег оседает обратно», - не радует Пярнасте тех, кто ездит на велосипеде круглый год.

Работы сейчас хватает. ФОТО: Remo Tõnismäe

«Я не верил, что эта зима удивит снегом, но, даже если бы снега не было, мы были бы на месте, потому что гололедица все равно возникает», - говорит Пярнасте. По его мнению, увеличить число плугов сейчас все же необходимо. «Было бы точно легче, но сколько продлится такая погода – может и не окупиться», - говорит Пярнасте, работающей на уборке улиц только зимой.

Летом он водит строительный погрузчик. «Одно время делаешь одно, потом опять наоборот, но работа есть круглый год. Водить машину мне по сердцу», - поясняет он. Если он не на 12-часовой смене, зимой он занимается спортом – ходит на лыжах и ездит на велосипеде.

В Южной Эстонии с дорогами все в порядке Шоссе Сихва – Видрике – Кяргула – Ярвере вчера около 16 часов. ФОТО: Ülle Harju В Южной Эстонии вчера утром лег снежный покров толщиной в десяток сантиметров, дороги поменьше уборщики не успели расчистить к рассвету. Заведующий Лыунаским отделом по уходу за дорогами Транспортного департамента Янар Тааль в конце рабочего дня сказал, что в пяти уездах Южной Эстонии (Тартумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа, Вырумаа и Валгамаа) проблем с зимней уборкой нет, все дороги проходимы. «Вся техника вышла и работает, - констатировал Тааль. – Большая рабочая нагрузка была на выходных. Сейчас занимаются расчисткой карманов для автобусной остановки, а также расширяют дороги в населенных пунктах, а на Юго-Востоке при необходимости делают менее скользкими дороги с низкой загруженностью». В течение рабочего дня снегоуборочная машина все же не добралась до всех мало загруженных дорог. Кроме того, в зимнем уходе за дорогами видны типичные странности: доезжая до границы уезда, снегоуборочная машина разворачивается, не дочищая снег до конца дороги. Даже если до крупного шоссе остается всего 500 метров. На фото изображена такая ситуация на шоссе Сихва – Видрике – Кяргула – Ярвере на границе Пыльваского и Выруского уездов. Дорога расчищена в Пыльваском уезде. Юлле Харью