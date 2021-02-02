Таллиннский уборщик снега: в принципе, мы не успеваем его убирать

На выходных в Таллинне и его окрестностях снегопад усилился настолько, что возникли трудности с уборкой снега даже на основных магистралях. Postimees вместе со снегоуборщиком Юлларом Пярнасте прокатился по его обычному маршруту. По словам Пярнасте, в последние дни снега выпало столько, что, даже работая по 12 часов, держать дороги чистыми работники не успевают.
Мы начинаем наш маршрут от церкви Каарли. Пярнасте работает в Tänavapuhastuse AS и обслуживает центр, Тоомпеа и Балтийский вокзал. По его словам, снегопад изрядно прибавил им работы.
Его смена длится 12 часов: начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера. Потом бразды правления принимает ночная смена. Во время долгой смены снегоуборщики могу взять обеденный перерыв, но тогда им придется найти замену на свой маршрут, чтобы ситуация на дорогах не вышла из-под контроля.
Уборка снега в столице
При нынешних погодных условиях на дорогах и улицах уборка снега и борьба с гололедицей осуществляется круглосуточно. Во время снегопада и когда существует опасность гололеда, выходит вся уборочная техника. На главных улицах работает 40 снегоуборочных и разбрасывающих реагенты машин, на тротуарах и велосипедных дорожках – 25 тракторов и на второстепенных улицах – 28 снегоуборочных машин, а также более 30 бригад, работающих вручную.
На данный момент из города вывезено свыше 26 000 кубометров снега, в том числе за последние сутки 3805 кубометров, на дороги высыпано 210 тонн хлоридов и 7,5 тонны крошки.
Таллинн поделен на пять регионов, где договорные партнеры осуществляют уборку снега и льда следующим образом: в районе Кесклинн - Tänavapuhastuse AS, на западе и севере - Eesti Keskkonnateenused AS, а на востоке и юге - Tallinna Kommunaalteenused OÜ. В городском бюджете Таллинна на уборку снега и льда запланировано 500 000 евро.
Источник: Таллиннский департамент окружающей среды и коммунальных услуг
Хотя снегоуборочные машины ездят по улицам Таллинна круглые сутки, по словам Пярнасте, уже второй год работающего водителем снегоуборочной машины, времени не хватает. «Вчера и сегодня было так, что в одном конце заканчиваешь, а со второго приходится начинать заново, мы, в принципе, не успеваем все расчистить», - говорит он по дороге на Тоомпеа, ловко управляя при этом снегоуборочным плугом.
Работа с плугом – самое сложное в его работе: надо постараться и не завалить въездные дороги и не осложнить работу тех, кто делает ее вручную. «Снега так много, что его больше некуда отгребать, - говорит Пярнасте о нескончаемой метели, замечая, что приходится импровизировать. – Не везде можно сваливать снег, потом опять получится ерунда».
По словам Пярнасте, этой работе учатся на ходу. «Просто габариты надо учитывать, потому что, на самом деле, они намного шире автомобиля. Поначалу, да, пугает, трудно привыкнуть», - вспоминает Пярнасте, по словам которого водитель снегоуборочной машины должен соблюдать правила дорожного движения точно так же, как обычный водитель. «Ты сам должен быть очень внимателен, когда совершаешь какой-то маневр, чтобы никого не оказалось под боком», - говорит уборщик.
На критику людей, что работа не сделана, Пярнасте не обижается, но, по его словам, горожане могли бы учесть погодные условия. «Я просто не успеваю – все так, как есть, зима. У меня тут тоже нет времени считать ворон, толкаешь и делаешь постоянно, но когда сыплет вовсю, просто не успеваешь», - говорит Пярнасте, добавляя, что даже двухчасовая пауза означала бы серьезный удар по дорожному движению.
Самое важное – держать чистыми склоны, а затем основные дороги. Если остается время, он расчищает и второстепенные улицы, которые зачастую из-за объема работы остаются под более толстым слоем снега. «У меня довольно много подъемов, и большая часть времени уходит на них. Они должны быть относительно летними», - говорит Пярнасте, расчищающий дорогу до Рийгикогу. За политикой он наблюдает не часто, но о том, что правительство сменилось, слышал. «Ну посмотрим, что будет. Справится ли новое правительство лучше или нет», - говорит он.
Поездки на велосипеде в столице с такой плохой велосипедной инфраструктурой зимой можно отменить, поскольку те немногие дорожки, что есть, засыпаны снегом. «Здесь уже такой вал, что некуда отгребать, даже если пытаешься это делать, отодвигается немного с дорожки, но в конце концов снег оседает обратно», - не радует Пярнасте тех, кто ездит на велосипеде круглый год.
«Я не верил, что эта зима удивит снегом, но, даже если бы снега не было, мы были бы на месте, потому что гололедица все равно возникает», - говорит Пярнасте. По его мнению, увеличить число плугов сейчас все же необходимо. «Было бы точно легче, но сколько продлится такая погода – может и не окупиться», - говорит Пярнасте, работающей на уборке улиц только зимой.
Летом он водит строительный погрузчик. «Одно время делаешь одно, потом опять наоборот, но работа есть круглый год. Водить машину мне по сердцу», - поясняет он. Если он не на 12-часовой смене, зимой он занимается спортом – ходит на лыжах и ездит на велосипеде.
В Южной Эстонии с дорогами все в порядке
В Южной Эстонии вчера утром лег снежный покров толщиной в десяток сантиметров, дороги поменьше уборщики не успели расчистить к рассвету. Заведующий Лыунаским отделом по уходу за дорогами Транспортного департамента Янар Тааль в конце рабочего дня сказал, что в пяти уездах Южной Эстонии (Тартумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа, Вырумаа и Валгамаа) проблем с зимней уборкой нет, все дороги проходимы.
«Вся техника вышла и работает, - констатировал Тааль. – Большая рабочая нагрузка была на выходных. Сейчас занимаются расчисткой карманов для автобусной остановки, а также расширяют дороги в населенных пунктах, а на Юго-Востоке при необходимости делают менее скользкими дороги с низкой загруженностью».
В течение рабочего дня снегоуборочная машина все же не добралась до всех мало загруженных дорог. Кроме того, в зимнем уходе за дорогами видны типичные странности: доезжая до границы уезда, снегоуборочная машина разворачивается, не дочищая снег до конца дороги. Даже если до крупного шоссе остается всего 500 метров. На фото изображена такая ситуация на шоссе Сихва – Видрике – Кяргула – Ярвере на границе Пыльваского и Выруского уездов. Дорога расчищена в Пыльваском уезде.
Юлле Харью
В Вирумаа с уборкой снега справляются
Заведующий Идаским отделением ухода за дорогами Транспортного департамента Анти Пальми заметил, комментируя зимние дорожные условия в Вирумаа, что в Ида-Вирумаа они каждый год сложные. «Даже для Эстонии, поскольку, если, например, открыть снежную карту на сайте метеослужбы, видно, что в плане снега относительно плохой район – окрестности Йыхви, где сейчас толщина снежного покрова составляет 32 сантиметра», - сказал Пальми.
По его словам, один из худших участков дороги на шоссе Таллинн – Нарва – в районе Кырккюла и Варья. Там шоссе проходит вдоль берега моря, оно открыто ветрам и поэтому заснежено. «Там в метель частенько приходится потрудиться», - заметил Анти Пальми. Он добавил, что в обоих уездах, и в Ида-, и в Ляэне-Вирумаа, за дорожными условиями постоянно следят не только уборщики, но и сотрудники Транспортного департамента, которые при возникновении проблем немедленно передают информацию дорожным фирмам. «Вообще они справляются. В этом году еще не было ситуаций, когда мы должны были бы объявлять о тяжелых погодных условиях. В январе, когда шел ледяной дождь, мы думали об этом на основных и вспомогательных шоссе, но все-таки справились», - сказал он.