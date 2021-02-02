ФСИН потребовала для Навального 3,5 года в колонии вместо условного срока по делу «Ив Роше»

Начальник 15-го филиала УИИ УФСИН по Москве заявил в суде, что условный срок по делу «Ив Роше» обязывал Навального не реже раза в месяц являться на регистрацию в инспекцию. Однако Навальный много раз «без уважительной причины» пропускал визиты еще до госпитализации после отравления, передает РБК.

Согласно УИИ, систематическим неисполнением обязанностей условно осужденного признается невыполнение предписанных ему действий более двух раз в течение одного года.

По словам представителя ФСИН, Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора и наложенные судом обязанности, в том числе до госпитализации, сообщает «Подъём». Как минимум шесть раз Навальный не приходил на регистрацию в 2020 году: 13 и 27 января, 3 и 16 марта, 6 июля и 17 августа.

Во время лечения Навального в берлинской клинике «Шарите» вызовы в инспекцию были приостановлены, однако после выписки в октябре 2020 года до конца испытательного срока он не являлся на регистрацию в УФСИН, «несмотря на отсутствие объективных причин»ю, говорится в представлении ФСИН.