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Март Хельме
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  • Эстония
  • Министр Керсна: русскоязычные родители годами проводят реформу, на которую у страны не хватало смелости
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Министр Керсна: русскоязычные родители годами проводят реформу, на которую у страны не хватало смелости

  • Руководство школ на грани срыва - утомляемость и стресс очень высоки
  • Взвешивается идея отвязать сдачу выпускных экзаменов от окончания школы
  • Керсна: думаю, было бы разумно вакцинировать учителей в приоритетном порядке
Haridus- ja teadusminister Liina Kersna. ФОТО: Sander Ilvest

В специальной телепрограмме Postimees «Minister risttules» («Министр под перекрестным огнем») в студии была новоиспеченная министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ), которой предстоит  руководить образовательной средой, пострадавшей от коронавируса.

Неле Куллеркупп: В статье, опубликованной в июне прошлого года, вы посчитали, что председатель Центристской партии и тогдашний премьер-министр Юри Ратас, или "краснобай", как вы его назвали, не настроен на сотрудничество. Изменилось ли ваше отношение к Центристской партии? 

Керсна: Контекст, в котором я это сказала, заключался в том, что предыдущее правительство постоянно говорило и подчеркивало, что они создают сплоченное общество, но в то же время мы видели, как то же самое правительство все время оскорбляло разные группы в обществе. В то время, например, очень актуальным было называть гинекологов убийцами. Это действительно заставило меня сказать, что мы говорим очень красивые слова, но действия не основаны на том, что говорится. 

Неле Куллеркупп: А ваше отношение к Центристской партии на сегодняшний день изменилось?

- Отношение... Ну, мы представители разных мировоззрений, и коалиция не может быть сформирована на основе одной партии. Если у нас демократическое государство и состоялись выборы, можно создать коалицию между различными партнерами. Мы не можем создать коалицию только с Партией реформ, и, слава Богу; я думаю, что это правильно, потому что это означает, что правительство представляет большую часть общества.

Марге Варма: Вы уже неделю пробыли министром образования и науки, как прошла первая неделя, что в ней было? 

- На прошлой неделе я встречалась с различными целевыми группами, такими как руководители школ, встретилась с учеными в области образования в Тартуском университете. Уже сегодня планирую встретиться с представителями дошкольного образования, потом с представителями педагогических организаций, школьными психологами, представителями образования по интересам. Сегодня явно виден кризис в сфере образования: учителя в школах очень истощены, и эта нестабильная среда, которая длилась почти год, явно вызвала усталость и проблемы со здоровьем. Мы стараемся проводить свою политику, максимально вовлекая, выслушивая и находя решения. 

Обязанности министра образования и науки

Отвечает за целенаправленное и эффективное развитие образовательной, научной, молодежной и языковой политики.

Руководит работой Министерства образования и науки и решает вопросы, относящиеся к сфере его управления.

Назначает руководителей государственных органов, входящих в сферу управления Министерства, а также заместителей министров и руководителей департаментов.

Вносит в правительство предложения по бюджету министерства и, при необходимости, по дополнительному бюджету.

Принимает решение о создании государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства.

Варма: Вы посетили много эстонских школах, около сотни, что вы вынесли как министр из этих встреч?

- Например, на встрече с учителями Выруской Кесклиннаской школы они сказали: пожалуйста, прекратите эту систему, по которой мы в какой-то момент должны начать преобразовывать вербальные оценки, например, по физкультуре и искусству, в пятибалльную систему, что предписывает Заком об основной школе и гимназии. Что ж, исправим эту проблему.

Куллеркупп: Чего, на ваш взгляд, лишает учащихся пятибалльная система оценок?

- Она дает мало обратной связи, вот в чем проблема. Я не думаю, что мы должны переходить на одну лишь устную оценку, совсем нет. Существуют очень разные шкалы оценки: есть десятибалльные шкалы, есть 100-процентные шкалы, и, конечно, можно комбинировать вербальную и числовую оценки - это тоже было бы идеально. 

Варма: А как насчет второй сферы ответственности Министерства образования и науки - каким вы видите развитие науки? 

- В начале своего первого полного рабочего дня я обзвонила всех ректоров государственных университетов и представилась. Я рада, что уже во вторник мы встретимся в Доме Стенбока, в Совете по науке и развитию, а через неделю проведем специальную встречу с советом ректоров. Мы знаем, что было решено инвестировать 1% ВВП в науку, что является шагом вперед и очень хорошим развитием. В этом смысле сейчас удобно подниматься на борт, но в то же время у нас явно недофинансируется высшее образование. Нам нужно вместе обсудить то, как мы справимся с недостаточным финансированием. В коалиционном соглашении говорится, что мы рассмотрим возможность привлечение больших частных денег, но на самом деле мы все еще только взвешиваем это.

Куллеркупп: В настоящее время тема номер один - коронавирус, в том числе и в системе образования. Он потребовал значительных изменений и адаптации системы, которая, как правило, адаптируется относительно медленно. Как обстоят дела с выходом из этой ситуации?

- На самом деле, с этой трудной ситуацией удалось хорошо справиться. Если сравнивать себя с другими странами, то Эстония была наиболее подготовлена ​​к дистанционному обучению. Поэтому мы справились, но это не значит, что все в порядке. Наоборот. Руководители школ, например, говорят, что они на грани срыва, усталость и стресс очень высоки. Фактически, школьная семья, а также родители детей были вынуждены  в течение года справляться с очень нестабильной обстановкой. 

На мой взгляд, сегодня очень важно - и это то, что мы в министерстве пытаемся сделать - сразу приходить школам на помощь. В пятницу я встретилась с объединением школьных руководителей, и они сказали, что им например, помогло бы, если бы мы позволили студентам помогать учителям в школах. И Тартуский и Таллиннский университет приняли эту идею, и на сегодняшний день более сотни студентов уже заявили, что готовы помочь. Те же руководители школ заявили, что учителям требуется супервизия, потому что многие учителя работают на грани выгорания. У нас есть возможность поддержать это со стороны министерства.

Варма: Что можно сделать, чтобы ни у одного студента не осталось пробелов в дистанционном обучении?

- Пробелы точно будут, в этом никто не сомневается. По прогнозам Всемирного банка, дети отстали на срок от 0,3 до 0,9 года. Это дыра в знаниях. Вопрос в том, как мы предложим учащимся восполнить эти пробелы. В Министерстве образования и науки мы разработали стратегию выхода из кризиса в сфере образования. Там мы разработали конкретные предложения, как восполнить пробелы в знаниях. 

Курьер: Но как их идентифицировать?

- Мы можем определить их с помощью  тестов, экзаменов и контрольных работ. Так государство получаит представление о том, что это за пробелы. Если мы будем знать, кто и по какому предмету отстает, мы предложим либо интенсивные курсы, либо дополнительные уроки по этим предметам. Если, например, есть отставание по географии, то мы не оставим ребенка на второй год из-за этого, а переведем в другой класс и там предложим дополнительные уроки географии по программе предыдущего класса.

Варма: Правильно ли я понимаю, что в следующем году эти дети будут учиться с двойной нагрузкой?

- Я бы не сказала, что с двойной нагрузкой. Могут быть и такие дети, которым действительно нужна подобная помощь по большому количеству предметов, но вероятно, так будет только по некоторым предметам.

Варма: А что насчет выпускных экзаменов в этом году?

- В прошлом году мы отменили выпускные экзамены, но в этом году мы обязательно хотим сделать экзамены - именно для того, чтобы выяснить, где есть пробелы и у кого. Вопрос и предмет разногласий заключается в том, сохранять ли пороговый процент сдачи государственных экзаменов на прежнем уровне или, например, полностью отделить сдачу экзаменов от окончания школы. 

Курьер: Следует ли работникам образования, учителям,  делать прививки от коронавируса в приоритетном порядке? 

- Государство заявляет, что наша цель и приоритет - поддерживать во время кризиса работу школ как можно дольше, но мы знаем, что школы - это такая рабочая среда, в которой невозможно избежать тесных контактов. Поэтому, когда мы на государственном уровне говорим, что хотим, чтобы школы оставались открытыми, мы помещаем учителей в среду повышенного риска. Мы знаем, что 50 процентов наших учителей - в возрасте 50 плюс, пятая часть - в возрасте 60 плюс, и примечательно, что из этих учителей из категории 60 плюс половина работает на полную ставку. С учетом всего этого, думаю, было бы разумно вакцинировать учителей. Есть надежда, что после вакцинации учителей уровень инфицирования не увеличится с открытием школ.

Куллеркупп: В коалиционном соглашении записано, что мы запустим программу действий по образованию на эстонском языке, чтобы дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжить учебу на следующем уровне образования. Каков более конкретный план в этой области?

- Фактически, мы видим по статистике, что русскоязычные родители годами осуществляли эту реформу, на которую у страны не хватало смелости. Русскоязычные семьи все чаще отправляют своих детей в эстоноязычные детские сады и школы. Если посмотреть на общее количество русскоязычных учащихся,половина из них уже учится в эстоноязычных учебных заведениях. Проблема в том, что как страна мы до сих пор направляли поддержку русскоязычным школам, чтобы они могли преподавать больше эстонского языка и некоторые предметы на эстонском языке, но мы полностью игнорировали то место, где реформа уже работает. Если русскоязычные ученики уже учатся в эстоноязычной школе, там тоже требуется дополнительная поддержка, и мы это сделаем.

Куллеркупп: Оставив политическую работу, вы были бы готовы стать учителем в эстонской сельской школе с ее сегодняшним уровнем заработной платы, и какой предмет хотели бы преподавать?

- Мои познания, вероятно, могли бы что-то дать на обществоведении, и я думаю, что однажды и я окажусь на этом месте.

Лийна Керсна (40)

Министр образования и науки правительства Кайи Каллас. Замужем, есть сын. Член Партии реформ с 2013 года.

Карьера 

2015–2021 Член Рийгикогу 

2013–2015 Советник премьер-министра, руководитель бюро премьер-министра

2007–2013 Советник правительства по связям с общественностью, позднее заместитель директора и директор по правительственной коммуникации

2004–2007 Главный специалист отдела по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства, позднее заместитель руководителя и руководитель.

2002–2004 Руководитель отдела по связям с общественностью Эстонского студенческого союза.

1998–2002 Ведущий Эстонского радио, редактор 

Образование

2018 Тартуский университет, управление образованием, степень магистра

2005 Тартуский университет, журналистика и связи с общественностью

1998 Ласнамяэская общеобразовательная гимназия 

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