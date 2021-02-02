Министр Керсна: русскоязычные родители годами проводят реформу, на которую у страны не хватало смелости

Курьер: Но как их идентифицировать?
- Мы можем определить их с помощью тестов, экзаменов и контрольных работ. Так государство получаит представление о том, что это за пробелы. Если мы будем знать, кто и по какому предмету отстает, мы предложим либо интенсивные курсы, либо дополнительные уроки по этим предметам. Если, например, есть отставание по географии, то мы не оставим ребенка на второй год из-за этого, а переведем в другой класс и там предложим дополнительные уроки географии по программе предыдущего класса.
Варма: Правильно ли я понимаю, что в следующем году эти дети будут учиться с двойной нагрузкой?
- Я бы не сказала, что с двойной нагрузкой. Могут быть и такие дети, которым действительно нужна подобная помощь по большому количеству предметов, но вероятно, так будет только по некоторым предметам.
Варма: А что насчет выпускных экзаменов в этом году?
- В прошлом году мы отменили выпускные экзамены, но в этом году мы обязательно хотим сделать экзамены - именно для того, чтобы выяснить, где есть пробелы и у кого. Вопрос и предмет разногласий заключается в том, сохранять ли пороговый процент сдачи государственных экзаменов на прежнем уровне или, например, полностью отделить сдачу экзаменов от окончания школы.
Курьер: Следует ли работникам образования, учителям, делать прививки от коронавируса в приоритетном порядке?
- Государство заявляет, что наша цель и приоритет - поддерживать во время кризиса работу школ как можно дольше, но мы знаем, что школы - это такая рабочая среда, в которой невозможно избежать тесных контактов. Поэтому, когда мы на государственном уровне говорим, что хотим, чтобы школы оставались открытыми, мы помещаем учителей в среду повышенного риска. Мы знаем, что 50 процентов наших учителей - в возрасте 50 плюс, пятая часть - в возрасте 60 плюс, и примечательно, что из этих учителей из категории 60 плюс половина работает на полную ставку. С учетом всего этого, думаю, было бы разумно вакцинировать учителей. Есть надежда, что после вакцинации учителей уровень инфицирования не увеличится с открытием школ.
Куллеркупп: В коалиционном соглашении записано, что мы запустим программу действий по образованию на эстонском языке, чтобы дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжить учебу на следующем уровне образования. Каков более конкретный план в этой области?
- Фактически, мы видим по статистике, что русскоязычные родители годами осуществляли эту реформу, на которую у страны не хватало смелости. Русскоязычные семьи все чаще отправляют своих детей в эстоноязычные детские сады и школы. Если посмотреть на общее количество русскоязычных учащихся,половина из них уже учится в эстоноязычных учебных заведениях. Проблема в том, что как страна мы до сих пор направляли поддержку русскоязычным школам, чтобы они могли преподавать больше эстонского языка и некоторые предметы на эстонском языке, но мы полностью игнорировали то место, где реформа уже работает. Если русскоязычные ученики уже учатся в эстоноязычной школе, там тоже требуется дополнительная поддержка, и мы это сделаем.
Куллеркупп: Оставив политическую работу, вы были бы готовы стать учителем в эстонской сельской школе с ее сегодняшним уровнем заработной платы, и какой предмет хотели бы преподавать?
- Мои познания, вероятно, могли бы что-то дать на обществоведении, и я думаю, что однажды и я окажусь на этом месте.
Лийна Керсна (40)
Министр образования и науки правительства Кайи Каллас. Замужем, есть сын. Член Партии реформ с 2013 года.
Карьера
2015–2021 Член Рийгикогу
2013–2015 Советник премьер-министра, руководитель бюро премьер-министра
2007–2013 Советник правительства по связям с общественностью, позднее заместитель директора и директор по правительственной коммуникации
2004–2007 Главный специалист отдела по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства, позднее заместитель руководителя и руководитель.
2002–2004 Руководитель отдела по связям с общественностью Эстонского студенческого союза.
1998–2002 Ведущий Эстонского радио, редактор
Образование
2018 Тартуский университет, управление образованием, степень магистра
2005 Тартуский университет, журналистика и связи с общественностью
1998 Ласнамяэская общеобразовательная гимназия