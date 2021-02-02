Министр Керсна: русскоязычные родители годами проводят реформу, на которую у страны не хватало смелости

Неле Куллеркупп: В статье, опубликованной в июне прошлого года, вы посчитали, что председатель Центристской партии и тогдашний премьер-министр Юри Ратас, или "краснобай", как вы его назвали, не настроен на сотрудничество. Изменилось ли ваше отношение к Центристской партии?

Керсна: Контекст, в котором я это сказала, заключался в том, что предыдущее правительство постоянно говорило и подчеркивало, что они создают сплоченное общество, но в то же время мы видели, как то же самое правительство все время оскорбляло разные группы в обществе. В то время, например, очень актуальным было называть гинекологов убийцами. Это действительно заставило меня сказать, что мы говорим очень красивые слова, но действия не основаны на том, что говорится.

Неле Куллеркупп: А ваше отношение к Центристской партии на сегодняшний день изменилось?

- Отношение... Ну, мы представители разных мировоззрений, и коалиция не может быть сформирована на основе одной партии. Если у нас демократическое государство и состоялись выборы, можно создать коалицию между различными партнерами. Мы не можем создать коалицию только с Партией реформ, и, слава Богу; я думаю, что это правильно, потому что это означает, что правительство представляет большую часть общества.

Марге Варма: Вы уже неделю пробыли министром образования и науки, как прошла первая неделя, что в ней было?

- На прошлой неделе я встречалась с различными целевыми группами, такими как руководители школ, встретилась с учеными в области образования в Тартуском университете. Уже сегодня планирую встретиться с представителями дошкольного образования, потом с представителями педагогических организаций, школьными психологами, представителями образования по интересам. Сегодня явно виден кризис в сфере образования: учителя в школах очень истощены, и эта нестабильная среда, которая длилась почти год, явно вызвала усталость и проблемы со здоровьем. Мы стараемся проводить свою политику, максимально вовлекая, выслушивая и находя решения.

Обязанности министра образования и науки Отвечает за целенаправленное и эффективное развитие образовательной, научной, молодежной и языковой политики. Руководит работой Министерства образования и науки и решает вопросы, относящиеся к сфере его управления. Назначает руководителей государственных органов, входящих в сферу управления Министерства, а также заместителей министров и руководителей департаментов. Вносит в правительство предложения по бюджету министерства и, при необходимости, по дополнительному бюджету. Принимает решение о создании государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства.

Варма: Вы посетили много эстонских школах, около сотни, что вы вынесли как министр из этих встреч?