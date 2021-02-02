МИД Эстонии: в ближайшее время ограничения на передвижение между странами станут только жестче
На фоне распространения в Европе новых штаммов коронавируса, некоторые государства стали ужесточать порядок пересечения границы, сообщает Rus.ERR.
На фоне распространения в Европе новых штаммов коронавируса, некоторые государства стали ужесточать порядок пересечения границы, сообщает Rus.ERR.
«В Европе ситуация довольно тяжелая, не паника, но есть страх в отношении нового варианта вируса, который очень активный, и существует большой риск его распространения. Многие страны очень боятся, что новый вирус будет распространяться через границы. В течение этой недели и на следующей неделе ситуация станет еще жестче - будут отменяться полеты и закрываться границы», - сообщил вице-канцлер МИД Эстонии по вопросам Европы Мярт Вольмер радионовостям ERR.
По оценке Вольмера, в ближайшее время послаблений точно ждать не приходится: «Пока не будет вакцинировано 70% населения, а это будет только в конце лета, в августе или сентябре, будут вводиться различные меры, ограничивающие путешествия».