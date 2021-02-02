Институт развития здоровья ⟩ В прошлом году коронавирус стал причиной 201 смерти
В прошлом году в Эстонии скончалось более 15 500 человек, 201 из них от вызванной коронавирусом болезни.
В прошлом году в Эстонии скончалось более 15 500 человек, 201 из них от вызванной коронавирусом болезни.
По предварительным данным Регистра причин смерти Института развития здоровья (TAI), в 2020 году в Эстонии умерло 15 643 человека - 7 406 мужчин и 8 237 женщин.
Как и в предыдущие годы, главной причиной смертей стали болезни кровообращения, от которых умерло 7687 человек; злокачественные новообразования стали причиной 3636 смертей, а отравления и травмы - причинами 955 смертей. От заболеваний желудочно-кишечного тракта скончались 759, от заболеваний верхних дыхательных путей — 710 человек.
Вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2 заболевание COVID-19 обусловило 201 смерть: от него скончалось 96 мужчин и 105 женщин. Наибольшее количество смертей от COVID-19 произошло в возрастной группе 75 лет и старше (152 смерти). Поскольку в старших возрастных группах женщин больше, чем мужчин, умерших от COVID-19 женщин было больше. В возрастной группе до 65 лет умерло 19, а в возрастной группе 65-74 лет — 30 человек. Больше всего смертей от COVID-19 за месяц - 89 - было в декабре.
Согласно международному научному проекту исследования смертности Euro-MOMO, смертность в Эстонии в конце 2020 года была несколько выше, чем ожидалось, но рост был небольшим, по сравнению с рядом стран Западной Европы, такими как Бельгия, Великобритания, Португалия и Испания.
Данные о причинах смерти в 2020 году являются предварительными.
Основная причина смерти выбирается на основе информации, собранной в соответствии с руководящими принципами ВОЗ. Основная причина смерти может измениться, если после определения причины смерти врач получает дополнительные сведения.
Коронавирус считается основной причиной смерти, если установивший причину смерти врач отмечает его или вызванное им воспаление легких как вызвавшее смерть заболевание. Число смертей от COVID-19 в Регистре причин смертей TAI ниже, чем указанное Департаментом здоровья, поскольку департамент публикует данные о смерти людей с положительным результатом теста на COVID-19 раньше, чем определена основная причина смерти.