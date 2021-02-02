Институт развития здоровья ⟩ В прошлом году коронавирус стал причиной 201 смерти

По предварительным данным Регистра причин смерти Института развития здоровья (TAI), в 2020 году в Эстонии умерло 15 643 человека - 7 406 мужчин и 8 237 женщин.

Как и в предыдущие годы, главной причиной смертей стали болезни кровообращения, от которых умерло 7687 человек; злокачественные новообразования стали причиной 3636 смертей, а отравления и травмы - причинами 955 смертей. От заболеваний желудочно-кишечного тракта скончались 759, от заболеваний верхних дыхательных путей — 710 человек.

Вызванное новым коронавирусом SARS-CoV-2 заболевание COVID-19 обусловило 201 смерть: от него скончалось 96 мужчин и 105 женщин. Наибольшее количество смертей от COVID-19 произошло в возрастной группе 75 лет и старше (152 смерти). Поскольку в старших возрастных группах женщин больше, чем мужчин, умерших от COVID-19 женщин было больше. В возрастной группе до 65 лет умерло 19, а в возрастной группе 65-74 лет — 30 человек. Больше всего смертей от COVID-19 за месяц - 89 - было в декабре.

Согласно международному научному проекту исследования смертности Euro-MOMO, смертность в Эстонии в конце 2020 года была несколько выше, чем ожидалось, но рост был небольшим, по сравнению с рядом стран Западной Европы, такими как Бельгия, Великобритания, Португалия и Испания.

Данные о причинах смерти в 2020 году являются предварительными.

Основная причина смерти выбирается на основе информации, собранной в соответствии с руководящими принципами ВОЗ. Основная причина смерти может измениться, если после определения причины смерти врач получает дополнительные сведения.